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Senador Van Rysselberghe explica ausencia en votación clave y apunta a una “descoordinación” con la UDI

El parlamentario explicó que regresó anticipadamente a la Región del Biobío por una situación personal y atribuyó su ausencia a una descoordinación con su bancada.

Cristóbal Álvarez

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISOFOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

El senador Enrique van Rysselberghe (UDI) se refirió a su ausencia en la sesión especial de este miércoles, donde debía votarse una indicación del proyecto de Reconstrucción Nacional que busca establecer un mecanismo de compensación fiscal para los municipios por la exención de contribuciones.

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La votación finalmente fue aplazada a solicitud de la propia UDI, luego de que el sector advirtiera que la propuesta podía ser rechazada debido a la ausencia de varios parlamentarios oficialistas y al voto en contra de senadores como Gustavo Sanhueza.

A través de un comunicado, Van Rysselberghe explicó que debió regresar anticipadamente a la Región del Biobío por una situación personal y que había ingresado un pareo formal con la senadora Daniela Cicardini para toda la jornada.

“Ante la citación a último minuto para una sesión especial a última hora del día, se generó una descoordinación con mi bancada que no volverá a reiterarse en la votación definitiva del proyecto”, sostuvo el parlamentario.

El senador agregó que la votación se realizará durante los próximos días y afirmó que su ausencia no fue la única que impidió alcanzar el quórum necesario para aprobar el informe de la comisión mixta.

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