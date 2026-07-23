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El tipo de aceite de este alimento puede ayudar a sentir menos hambre: se trata de un nutriente clave

El compuesto ha despertado el interés de los científicos por su relación con la hormona de la saciedad.

Javiera Rivera

El tipo de aceite de este alimento puede ayudar a sentir menos hambre: se trata de un nutriente clave

El tipo de aceite de este alimento puede ayudar a sentir menos hambre: se trata de un nutriente clave / SimpleImages

Controlar el hambre es uno de los mayores desafíos para quienes buscan bajar de peso.

En ese contexto, científicos han puesto la lupa sobre un nutriente presente de forma natural en un alimento muy popular, luego de que distintas investigaciones analizaran su posible relación con la sensación de saciedad.

Se trata del ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 de origen vegetal presente en la chía, que ha sido estudiado por su participación en procesos relacionados con la regulación del apetito, el metabolismo y el equilibrio energético.

Según la evidencia, este nutriente podría favorecer la liberación de GLP-1, una hormona intestinal que participa en la sensación de saciedad. Además, también se investiga su posible rol en el control de la glucosa, la sensibilidad a la insulina y el metabolismo de las grasas.

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Carolina Chica, gerente de Nutrición, Investigación y Desarrollo de Benexia, explicó que estos hallazgos ayudan a entender mejor cómo algunos nutrientes pueden apoyar los procesos fisiológicos relacionados con el control del apetito.

Eso sí, la especialista recalcó que la chía no reemplaza tratamientos médicos ni actúa por sí sola. Su beneficio estaría en formar parte de una alimentación equilibrada, aportando omega-3 vegetal, fibra y otros nutrientes que contribuyen a una buena salud metabólica.

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