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Senapred declara Alerta Amarilla en región de Aysén ante pronóstico de lluvias, nieve y fuertes vientos

La medida reemplaza el aviso preventivo vigente desde el 16 de julio y activa recursos para enfrentar el avance del fenómeno climático.

Martín Neut

Nevazon en la Region de Aysen

Nevazon en la Region de Aysen / Jonaz Gomez Sanchez

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para toda la región de Aysén debido al evento meteorológico que afectará la zona durante los próximos días, dejando sin efecto la Alerta Temprana Preventiva que permanecía vigente desde el pasado 16 de julio.

La medida, adoptada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, responde a los pronósticos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que anticipan precipitaciones, nevadas y fuertes vientos entre este jueves 23 y el sábado 25 de julio en distintos sectores de la región.

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Según el informe meteorológico, los mayores montos de nieve podrían registrarse en la Cordillera Austral, donde se esperan acumulados de entre 15 y 30 centímetros durante el jueves, mientras que en sectores del litoral interior se prevén precipitaciones de hasta 25 milímetros.

En tanto, para las zonas insulares del norte y sur se pronostican vientos de entre 60 y 80 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Senapred explicó que la declaración de Alerta Amarilla permitirá disponer de recursos de manera escalonada para enfrentar la emergencia, con el objetivo de responder oportunamente a la evolución del sistema frontal y minimizar los riesgos para la población, la infraestructura y el medio ambiente.

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