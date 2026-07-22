Van más de 70 mil: argentinos reúnen firmas para repetir la final del Mundial contra España

Siguen pasando los días y en Argentina no pueden creer que perdieron la final del Mundial 2026 contra España.

De hecho, han salido diversos comunicadores a instalar una supuesta confabulación en contra de la albiceleste, insinuando que a la FIFA le convenía que los ibéricos fueran los campeones del mundo.

Las histeria ha llegado a tal punto, que miles hinchas están impulsando una campaña para repetir la final contra los europeos, pero sin el árbitro Slavko Vincic, a quien catalogan de corrupto.

La iniciativa se está llevando a cabo en la página web change.org, donde ya se han reunido más de 73 mil firmas para insistir en que se vuelva a jugar el encuentro.

“La reciente final entre Argentina y España fue empañada por la actuación polémica y corrupta del árbitro, quien, según pruebas de video, fue comprado para influenciar el resultado del partido”, es uno de los argumentos que exponen en la causa.

“No es solo una cuestión de justicia para Argentina, sino para el futuro del fútbol mundial. Necesitamos garantizar la integridad de los árbitros en todos los niveles del deporte. Si permitimos que la corrupción pase desapercibida en este escenario global, estamos dando un mal ejemplo a las futuras generaciones de deportistas y aficionados”, añadieron.