Boom de la repostería artesanal: Tres decisiones claves que definen si un emprendimiento dulce sobrevive o quiebra

El auge de las redes sociales y el delivery han impulsado a cientos de personas a comercializar sus recetas. Sin embargo, chefs especializados advierten que el talento culinario debe acompañarse de planificación, control de costos e insumos versátiles para lograr rentabilidad a largo plazo.

El consumo de productos artesanales, sumado al crecimiento del comercio electrónico y las plataformas de delivery, ha convertido a la pastelería en una de las opciones más atractivas para quienes buscan emprender.

No obstante, en un mercado cada vez más competitivo, lograr que la pasión por la repostería se transforme en un negocio sustentable requiere mucho más que una buena receta.

Según Alejandro Valdivia, chef de Master Martini Chile (filial del grupo italiano Unigrà), uno de los errores más habituales al comenzar es apresurarse en adquirir equipamiento de alto costo sin antes ordenar la operación.

“Muchas personas creen que lo primero es comprar equipos costosos, cuando en realidad lo más importante es definir un espacio de trabajo ordenado, seguro y funcional, equipado con lo esencial para producir de manera eficiente”, explica Valdivia.

El especialista enfatiza que, antes de realizar grandes inversiones, todo emprendedor debe formalizar su negocio con los permisos sanitarios y municipales correspondientes, evaluar su capacidad de producción y asegurar herramientas básicas de calidad: un horno confiable, batidora, sistema de refrigeración adecuado, balanza de precisión y superficies de trabajo higiénicas.

Tres decisiones estratégicas para no quebrar en el intento

Para lograr la transición de un proyecto personal a una empresa consolidada, el chef destaca tres pilares operativos fundamentales:

Planificar antes de invertir: Es vital calcular previamente los costos de producción, los precios de venta y la capacidad real de entrega. “La planificación permite tomar mejores decisiones y evitar gastos innecesarios durante las primeras etapas”, indica. Elegir insumos que optimicen costos: En un rubro de márgenes ajustados, utilizar materias primas de alto rendimiento y versatilidad reduce las mermas. Por ejemplo, el uso de cremas vegetales profesionales permite elaborar rellenos, coberturas, decoraciones y mousses a partir de un solo ingrediente base. Garantizar calidad constante: La fidelización del cliente depende de que el producto mantenga siempre el mismo sabor, brillo y textura. Para emprendimientos que no cuentan con personal altamente especializado, apoyarse en insumos de fácil manipulación (como las coberturas de chocolate con alto contenido de cacao de la línea Caravella) facilita obtener acabados profesionales en alfajores, donuts o galletas de forma estandarizada.

Finalmente, Valdivia recalca que el crecimiento de un negocio gastronómico se acelera cuando el emprendedor busca asesoría externa para incorporar nuevas técnicas y resolver dudas operativas.

“Emprender no significa hacerlo solo. Tener un partner técnico que entregue capacitación y desarrollo de recetas permite crecer con mayor seguridad. Ese acompañamiento muchas veces marca la diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que logra consolidarse”, concluye el profesional.