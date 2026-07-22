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FIFA revela el once ideal del Mundial 2026 y causa polémica por la ausencia de dos figuras: dará que hablar

España domina la formación tras conquistar el título, aunque la inclusión de un jugador de Argentina causó controversia.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Nicolò Campo

La FIFA dio a conocer este miércoles el once ideal del Mundial 2026, torneo que llegó a su fin el pasado domingo con la consagración de España tras vencer a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey.

El equipo, que fue elegido mediante una votación abierta entre fanáticos de todo el mundo, fue conformado con un esquema 4-3-3 y reúne a jugadores de siete países distintos.

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La selección de España, flamante campeona, lidera la oncena con tres representantes: los laterales Pedro Porro y Marc Cucurella, junto al volante Rodri, elegido el mejor jugador de la competición.

Por su parte, la subcampeona Argentina aporta con dos nombres: su capitán Lionel Messi y el defensor central Lisandro Martínez, cuya inclusión generó polémica por la ausencia de la dupla española conformada por Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, que ni siquiera pudieron ser votados por los fanáticos.

Francia también está representada por tres jugadores: Kylian Mbappé, Michael Olise y Dayot Upamecano, mientras que la otra semifinalista, Inglaterra, tuvo como único representante a Jude Bellingham.

En ofensiva, el noruego Erling Haaland aparece como centrodelantero. Sin embargo, la gran sorpresa del equipo es Vozinha, el arquero de Cabo Verde, que fue distinguido como el mejor guardameta del torneo luego de ser la gran figura de la histórica campaña de su país.

El once ideal del Mundial 2026

  • Arquero: Vozinha (Cabo Verde).
  • Defensas: Pedro Porro (España), Dayot Upamecano (Francia), Lisandro Martínez (Argentina) y Marc Cucurella (España).
  • Mediocampistas: Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Michael Olise (Francia).
  • Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

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