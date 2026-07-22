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Erick Pulgar podría dejar el Flamengo y volver a Europa: un exentrenador suyo pidió el fichaje

El volante chileno estaría en la carpeta de Filipe Luis, quien lo dirigiera la temporada pasada en el “Mengao”.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Carlos Rodrigues

Erick Pulgar se ha convertido en uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano en su paso por el Flamengo, rendimiento que ha despertado el interés de diversos clubes fuera del continente.

Es más, si antes habían surgidos rumores que lo asociaban a la MLS o el fútbol de Arabia Saudita, ahora es un extécnico suyo quien lo estaría buscando para llevarlo de vuelta a Europa.

Según reportó el periodista José Tomás Fernández, de AS Chile, el Mónaco tiene en carpeta al volante chileno, siendo un pedido expreso de Filipe Luis, exentrenador suyo en el “Mengao”.

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El ex lateral izquierdo de la selección brasileña manifestó en varias ocasiones que Pulgar tiene el nivel de sobra para jugar en el viejo continente. De hecho, una vez señaló que tiene nivel para jugar en el Barcelona.

Esta admiración Filipe por el antofagastino podría derivar en una vuelta a Europa del seleccionado chileno, más aún considerando lo bajo de su cláusula de salida, la cual está tazada en 4 millones dólares, muy poco para el presupuesto de un club de la Ligue 1.

De concretarse el traspaso, el ex Universidad Católica disputaría también las fases clasificatorias de la Conference League.

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