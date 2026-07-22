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Tras confirmar el cierre de histórica sucursal en Santiago: Sodimac remata productos con hasta 60% de descuento

La sucursal de la empresa bajará sus cortinas de forma definitiva dentro de los próximos días. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Tras confirmar el cierre de histórica sucursal en Santiago: Sodimac remata productos con hasta 60% de descuento

Durante la semana pasada, Sodimac confirmó el cierre definitivo de una de sus tiendas Homecenter en la ciudad de Santiago. Se trata de la sucursal ubicada en Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes.

Es por ello que desde la sucursal iniciaron un remate masivo de sus productos de cara al cierre definitivo de la inmediación situada en el sector oriente de la capital.

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El anuncio ha generado que los clientes se presenten en masa a la sucursal de la empresa, en donde hay descuentos que alcanzan un 60% en algunos productos.

Mediante un video publicado en TikTok, la usuaria @_mnorii expuso la dinámica al interior de la tienda. Allí constató que las rebajas se están realizando progresivamente por áreas.

“Van rematando por pasillos, están en pinturas, herramientas, gasfitería, electricidad y cosas para auto”, indicó la usuaria. Además, en el registro dejó en evidencia los carteles en donde se anuncian importantes rebajas en artículos seleccionados.

Sin ir más lejos, la creadora de contenidos mostró la compra que ella misma realizó. Llenó un carro con productos cuyo valor original era de $418.000. Sin embargo, gracias a los descuentos, terminó pagando $133.000.

¿Hasta cuándo estará abierta la sucursal de Socimac en Los Dominicos?

Tal y como se anunció, la tienda de Sodimac en Los Dominicos dejará de funcionar el próximo viernes 31 de julio, jornada en la que la sucursal bajará sus cortinas de forma definitiva.

Por otro lado, el espacio que dejará Sodimac será ocupado por PriceSmart, cadena estadounidense de clubes de compra por membresía.

@_mnorii

DATOO‼️‼️, Van rematando por pasillos!!, quedan varios aún #sodimac #remate #chile #fyp

♬ original sound - ¹⁰¹ VÏRÄL SÖNG🎵 - ¹⁰¹ VÏRÄL SÖNG🎵

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