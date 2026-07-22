Estas son las 12 carreras con mayor empleabilidad en Chile a partir del 2027, según estudio / SDI Productions

Este miércoles, se anunció la extensión del plazo de inscripción para rendir la PAES regular 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027. Inicialmente la fecha límite para hacer el trámite era hasta este miércoles 22 de julio. No obstante, ahora, el período para inscribirse a las evaluaciones culminará el próximo lunes 27 de julio a las 13:00 horas.

Los estudiantes que rendirán las evaluaciones, probablemente, ya tienen en mente qué estudiar o, al menos, una noción. En dicho caso, un aspecto clave a la hora de escoger una carrera tiene que ver con el nivel de empleabilidad de la misma.

En ese contexto, un estudio de Randstad Chile identificó las 12 carreras con mayor empleabilidad en Chile a partir de 2027, en un escenario marcado por la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y nuevas necesidades estratégicas de las empresas.

“Son las 12 carreras que tendrán mayor empleabilidad en Chile a contar del próximo año: prometen niveles de contratación altos porque responden a las nuevas habilidades que buscan las empresas”, explicó Vivian Espinoza, key account manager de Randstad Chile, a LUN.

¿Cuáles son las 12 carreras con mayor empleabilidad en Chile desde 2027?

Según la especialista, el primer gran motor de esta tendencia es la revolución tecnológica. “El pilar número uno es la revolución tecnológica. Ahí tenemos cinco carreras que están enfocadas en digitalización e inteligencia artificial, fundamentales en el sector operativo de las compañías”, señaló.

En paralelo, Vivian Espinoza afirmó que “hoy existe una brecha importante en esta área, hay mucha oferta y pocos talentos”.

De tal forma, las 12 carreras que tendrían mejor empleabilidad a partir del próximo año son: