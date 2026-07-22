;

Estas son las 12 carreras con mayor empleabilidad en Chile a partir del 2027, según estudio

“Prometen niveles de contratación altos porque responden a las nuevas habilidades que buscan las empresas”, explicó Vivian Espinoza, key account manager de Randstad Chile.

Sebastián Escares

Estas son las 12 carreras con mayor empleabilidad en Chile a partir del 2027, según estudio

Estas son las 12 carreras con mayor empleabilidad en Chile a partir del 2027, según estudio / SDI Productions

Este miércoles, se anunció la extensión del plazo de inscripción para rendir la PAES regular 2026, correspondiente al proceso de Admisión 2027. Inicialmente la fecha límite para hacer el trámite era hasta este miércoles 22 de julio. No obstante, ahora, el período para inscribirse a las evaluaciones culminará el próximo lunes 27 de julio a las 13:00 horas.

Los estudiantes que rendirán las evaluaciones, probablemente, ya tienen en mente qué estudiar o, al menos, una noción. En dicho caso, un aspecto clave a la hora de escoger una carrera tiene que ver con el nivel de empleabilidad de la misma.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, un estudio de Randstad Chile identificó las 12 carreras con mayor empleabilidad en Chile a partir de 2027, en un escenario marcado por la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, la sostenibilidad y nuevas necesidades estratégicas de las empresas.

“Son las 12 carreras que tendrán mayor empleabilidad en Chile a contar del próximo año: prometen niveles de contratación altos porque responden a las nuevas habilidades que buscan las empresas”, explicó Vivian Espinoza, key account manager de Randstad Chile, a LUN.

¿Cuáles son las 12 carreras con mayor empleabilidad en Chile desde 2027?

Según la especialista, el primer gran motor de esta tendencia es la revolución tecnológica. “El pilar número uno es la revolución tecnológica. Ahí tenemos cinco carreras que están enfocadas en digitalización e inteligencia artificial, fundamentales en el sector operativo de las compañías”, señaló.

En paralelo, Vivian Espinoza afirmó que “hoy existe una brecha importante en esta área, hay mucha oferta y pocos talentos”.

De tal forma, las 12 carreras que tendrían mejor empleabilidad a partir del próximo año son:

  • Data science y analítica de datos.
  • Ciencias de la computación.
  • Marketing digital.
  • Programación.
  • Negocios digitales.
  • Energías renovables.
  • Ecología y ciencias ambientales.
  • Biotecnología.
  • Enfermería.
  • Logística y supply chain.
  • Economía y finanzas.
  • Ingeniería.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad