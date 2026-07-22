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“Fui mamá a los 14, era chica”: Luli se sincera de su embarazo adolescente y reafirma su postura sobre el aborto

“El papá de mi hijo fue mi primer beso, mi primer todo”, manifestó la chica reality.

Sebastián Escares

“Fui mamá a los 14, era chica”: Luli se sincera de su embarazo adolescente y reafirma su postura sobre el aborto

Nicole Moreno, conocida popularmente como Luli, abrió una íntima reflexión sobre su maternidad adolescente durante el último capítulo de Volverías con tu ex? 2, donde recordó cómo vivió el embarazo de su hijo cuando tenía 14 años.

El momento ocurrió en una dinámica liderada por Julio César Rodríguez, en la que los participantes del reality de Mega debieron conectar con recuerdos relevantes de su infancia y adolescencia. En ese contexto, la modelo fitness habló de una etapa que, según reconoció, marcó un antes y un después en su vida.

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Durante la actividad, Moreno recordó que su niñez estuvo ligada a personajes como Minnie y Mickey, pero que esa etapa terminó de forma abrupta cuando quedó embarazada siendo una adolescente. “Fui mamá a los 14, era chica. El papá de mi hijo fue mi primer beso, mi primer todo”, expresó.

La exchica reality también explicó que, si bien desea volver a ser madre, no repetiría esa experiencia en las mismas condiciones. “Fue un embarazo que hoy no volvería a ser madre soltera”, señaló.

Luego profundizó en las dificultades que enfrentó durante ese período y en la reacción de su familia. “Sí quiero tener más hijos, obvio, pero no volvería a ser madre soltera, no es tan fácil. Y sí, mi papá me castigó por un tiempo, me dejó de hablar dos meses”, relató.

Moreno aseguró que la maternidad adolescente fue un proceso complejo, aunque logró salir adelante. “Fue difícil, pero no imposible”, afirmó, antes de reconocer que esa experiencia la obligó a dejar atrás etapas propias de su edad.

“Siento que me salté mi adolescencia y acá creo que por momentos la estoy viviendo. Todo lo que he hecho acá no lo hice en mi vida”, comentó en el espacio.

En el cierre de su reflexión, Nicole Moreno entregó un mensaje dirigido a adolescentes y reafirmó su postura personal frente al aborto. “No hay que saltarse las etapas, pero yo estoy en contra del aborto; solo le digo a los adolescentes que disfruten y se cuiden”, sostuvo.

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