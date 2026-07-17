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Anuncian cierre definitivo de importante tienda de Sodimac en Chile: ¿cuándo baja la cortina y qué se instalará en su lugar?

Su espacio será ocupado por una cadena internacional que debutará en el país tras varios meses de preparación.

Javier Méndez

Anuncian cierre definitivo de importante tienda de Sodimac en Chile: ¿cuándo baja la cortina y qué se instalará en su lugar?

Anuncian cierre definitivo de importante tienda de Sodimac en Chile: ¿cuándo baja la cortina y qué se instalará en su lugar? / Fernando Lavoz

Esta semana, Sodimac confirmó el cierre de una de sus tiendas Homecenter en la ciudad de Santiago. Se trata del segundo espacio similar que baja la cortina, luego de que a finales de abril se pusiera fin a Sodimac Homecenter Quinta Vergara, en la Región de Valparaíso.

Esta vez, la medida afecta a la locación de la empresa en Mallplaza Los Dominicos, en la comuna de Las Condes. Eso sí, no implica una reducción general de operaciones de la compañía en el territorio nacional.

Según se detalló, dejará de funcionar el próximo viernes 31 de julio, por lo que quedan pocos días para darse una última vuelta por aquel rincón del sector oriente de la capital.

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Desde la empresa explicaron a Chócale que la decisión forma parte de una evaluación permanente de su red de tiendas. Además, indicaron que la mayoría de los trabajadores serán reubicados en otras sucursales.

Pese al cierre, Sodimac continuará presente en la misma comuna con sus locales Homecenter de Parque Arauco y avenida Las Condes, además del formato Constructor ubicado en Cantagallo.

Por lo demás, la compañía también proyecta inaugurar una nueva tienda en Chicureo, comuna de Colina, hacia fines de este año.

Qué local reemplazará a Sodimac en Las Condes

El espacio que dejará Sodimac será ocupado por PriceSmart, cadena estadounidense de clubes de compra por membresía, similar al modelo de Costco. Este será el primer local de la compañía en Chile y marcará su debut en el mercado nacional.

La tienda se instalará en el subsuelo de Mallplaza Los Dominicos, en el nivel donde actualmente también funcionan un supermercado Tottus y otros locales de servicios.

La marca tiene sede en San Diego, Estados Unidos, y actualmente opera 57 clubes en 12 países y un territorio estadounidense, con fuerte presencia en Centroamérica y el Caribe. La idea que plantearon sus cabecillas, es seguir expandiéndose en Chile.

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FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

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