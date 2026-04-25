Confirman cierre definitivo de histórica tienda de Sodimac en Chile: ya comenzó el remate final de productos

Recientemente se confirmó el cierre definitivo de una de las tiendas que tiene Sodimac en Chile. De hecho, los clientes que han visitado la locación se han encontrado con un cartel que anuncia la medida e invita a visitar los otros tres puntos de venta que quedan cerca.

La situación afecta a Sodimac Homecenter Quinta Vergara, en la Región de Valparaíso. Según se comunicó, el espacio que queda frente al terminal de buses bajará la cortina el próximo jueves 30 de abril.

“Es oficial, vamos a cerrar (...) las razones son administrativas. Aunque se dice que hay planes de una nueva tienda en la Quinta Región, a un plazo no tan lejano, esto no es oficial, solo especulación”, contó @simonhumc, trabajador del lugar y creador de contenido en redes sociales.

En el mismo registro, el “influencer de la construcción” anunció un dato clave: ya habría comenzado la liquidación de productos en sala. “Hasta fin de mes estaremos haciendo remates de productos en tienda”, explicó a sus seguidores.

“Si bien hay algún que otro producto con baja de precio, los ganadores son las exhibiciones que las están vendiendo con descuento sobre 50%”, ejemplificó y mostró un par de ejemplos a la cámara.

“Venga a vernos a Quinta Vergara antes que cerremos y vea lo que tenemos”, fue la invitación final. Según añadió en los comentarios, este lunes 27 de abril regresarían los remates.

Cabe recordar que el espacio abrió en el año 2011 y se mantuvo operativo durante 14 años.