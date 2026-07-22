“No me rompas los huevos”: el inesperado cruce entre Fernando Gago y Nicolás Córdova

Un curioso momento fue el que protagonizaron Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile y Nicolás Córdova, DT de La Roja, en un conversatorio llevado a cabo en el Claro Arena. Daniel Garnero, estratega de la UC, también estuvo presente.

En la instancia, que fue organizada por La Tercera, uno de los puntos que tocaron los directores técnicos fue la relación entre la selección y los clubes, en especial cuando se hacen nóminas en plena competencia local.

Fue en ese contexto donde el entrenador de los azules afirmó que le gusta que sus dirigidos representen al país, pero que muchas veces existen roces con el seleccionador por la fecha en que llama a los futbolistas.

“Lo he hablado con Nicolás, yo quiero que los jugadores que dirijo tengan ganas de ir a la selección, que quieran estar en la selección”, comenzó diciendo el argentino.

Sin embargo, comentó el único pero que tiene con estas situaciones. “Ahora, cuando me los pide tres días antes, le digo: ‘Nico, no me rompas los huevos que jugamos un partido’. Y esto va a pasar, y es normal. Se lo dije y pasó, y no pasa nada”, señaló.

“No me lo saques esta semana, sácamelo la semana que viene. ¿Por qué? Porque yo voy a cuidar los intereses del club y él va a cuidar los intereses de la selección“, continuó Gago, reafirmando su postura de querer ayudar al crecimiento personal de sus futbolistas.