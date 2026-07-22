Gremios de pymes alertan riesgos de la megarreforma y piden corregir normas en futuro Estatuto Pyme 2.0 / ipuwadol

A horas de que la megarreforma quedara lista para su votación final en el Congreso, los principales gremios que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas manifestaron su preocupación por una serie de disposiciones que, a su juicio, podrían terminar perjudicando al sector en lugar de fortalecerlo.

A través de una declaración pública, organizaciones como Achiga, Fedetur, Multigremial Nacional, Conapyme, Confedechtur y Fechipan advirtieron que algunos artículos incorporados al proyecto podrían generar efectos adversos sobre el acceso al financiamiento y la participación de las pymes en las cadenas de abastecimiento.

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Entre los puntos cuestionados figura el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento de la Ley de Pago a 30 Días. Si bien respaldan el objetivo de la norma, sostienen que un esquema más punitivo podría incentivar a grandes compradores a reemplazar proveedores de menor tamaño para evitar eventuales sanciones.

Los gremios también expresaron reparos al denominado “derecho al olvido financiero”, argumentando que reduciría la información disponible sobre el historial crediticio de las pymes, aumentando la incertidumbre para las entidades financieras y encareciendo el costo del crédito.

Asimismo, criticaron la prohibición del anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses), señalando que la medida elevaría el riesgo para la banca y podría traducirse en tasas de interés más altas y mayores restricciones para acceder a financiamiento.

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Las organizaciones solicitaron al Ejecutivo abordar estas materias en el proyecto Estatuto Pyme 2.0, comprometido con el sector, con el fin de corregir los aspectos que consideran técnicamente perjudiciales.

La advertencia surge mientras la megarreforma entra en su etapa final de tramitación legislativa y el Gobierno evalúa presentar vetos para modificar algunos artículos incorporados durante el debate parlamentario, entre ellos precisamente el derecho al olvido financiero y la prohibición del anatocismo.