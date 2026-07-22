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Oficial: la ANFP suspende un partido de este fin de semana en la Liga de Primera por el sistema frontal

El duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción no se disputará este fin de semana debido a la emergencia climática en la Región de Coquimbo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Oficial: la ANFP suspende un partido de este fin de semana en la Liga de Primera por el sistema frontal

Oficial: la ANFP suspende un partido de este fin de semana en la Liga de Primera por el sistema frontal / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, previsto para este sábado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 16 de la Liga de Primera 2026, finalmente fue suspendido debido a la emergencia provocada por el sistema frontal en la Región de Coquimbo.

La decisión fue confirmada por la ANFP a través del sitio web del Campeonato Chileno, donde el encuentro figura como “partido suspendido por indicación de la autoridad”.

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En paralelo, Universidad de Concepción ratificó a través de sus redes sociales que el compromiso en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso será reprogramado, y que la nueva fecha y horario se anunciarán próximamente.

“Club Deportivo Universidad de Concepción informa a sus hinchas y a la comunidad que el encuentro a disputarse ante Coquimbo Unido, válido por la Fecha 16 de la Liga de Primera, ha sido suspendido y será reprogramado debido a las consecuencias del sistema frontal que afectó a la Región de Coquimbo", señaló la institución.

“La nueva fecha y horario del compromiso serán informados oportunamente a través de los canales oficiales”, agregaron.

Finalmente, la UdeC expresó su apoyo a las familias y comunidades afectadas. “Como club, enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo a las familias, comunidades y a todos quienes se han visto afectados por esta difícil situación en la Región de Coquimbo. Esperamos que las condiciones mejoren pronto y que la recuperación llegue lo antes posible. Un fuerte abrazo para toda la Cuarta Región", concluyeron.

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