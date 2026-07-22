;

Tras los prolongados cortes de luz: especialista explica cómo conservar la insulina y el grave error que hay que evitar

Especialistas aclaran los temores frente a la falta de energía y detallan qué acciones se deben evitar para no perder la eficacia de este vital tratamiento.

Mario Vergara

Tras los prolongados cortes de luz: especialista explica cómo conservar la insulina y el grave error que hay que evitar

Tras los prolongados cortes de luz: especialista explica cómo conservar la insulina y el grave error que hay que evitar / Maskot

Mientras miles de hogares continúan recuperándose de los estragos del reciente sistema frontal, los extensos cortes de suministro eléctrico siguen generando preocupación en la ciudadanía. La situación, que incluso motivó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a formular cargos contra Chilquinta por superar los tiempos máximos de reposición en la región de Valparaíso, ha despertado particular inquietud en pacientes crónicos.

Para muchas personas con diabetes, uno de los mayores temores durante la falta de energía es que la insulina pierda su efecto al permanecer varias horas fuera del refrigerador. Sin embargo, la Dra. Patricia Gómez, diabetóloga del Centro Médico Nueva Estoril, aclara que este riesgo es, en la mayoría de los casos, menor al que los pacientes imaginan.

“La primera reacción de muchos pacientes es pensar que si se corta la luz la insulina deja de servir, pero eso no es así”, asegura la especialista. “La insulina es mucho más resistente de lo que las personas creen y, siguiendo algunas recomendaciones, puede conservarse de forma segura”, agrega.

Cuidados básicos y errores frecuentes

De acuerdo a las indicaciones médicas, la insulina que ya se encuentra en uso no requiere permanecer refrigerada. Dependiendo del tipo de medicamento, este puede mantenerse estable entre cuatro y ocho semanas a temperatura ambiente, siempre con la precaución de no exponerlo a calor extremo ni a la luz solar directa.

Revisa también:

ADN

En el caso de un corte de energía, la medida principal es mantener el refrigerador cerrado para conservar la temperatura interior durante varias horas y así resguardar la insulina de repuesto que aún no ha sido utilizada. “No hay que entrar en pánico. En esta época del año el frío ambiental juega a favor y ayuda a mantener una temperatura adecuada. Lo importante es evitar los extremos”, recalca la Dra. Gómez.

En ese sentido, la profesional advierte sobre prácticas equivocadas, siendo la más recurrente el intento de conservar el fármaco poniéndolo directamente sobre hielo o en el interior del congelador. “El frío extremo puede congelar la insulina. Cuando eso ocurre, su estructura se altera y pierde su efecto de forma irreversible”, explica la diabetóloga, añadiendo que tampoco se deben dejar los lápices cerca de estufas, radiadores o sobre guateros, debido a que el calor afecta su estabilidad.

Duración según el tipo de insulina

El tiempo de preservación a temperatura ambiente varía según la formulación del medicamento:

  • Insulinas tradicionales: Formulaciones como la NPH y la Regular (Cristalina) pueden mantenerse estables hasta por 28 días a temperatura ambiente.
  • Insulinas análogas de última generación: Medicamentos en lápices prellenados, como Glargina U300 o Degludec, pueden permanecer fuera del refrigerador por hasta 56 días, siempre dependiendo de las indicaciones específicas de cada producto.

Finalmente, frente a escenarios de apagones prolongados o dudas respecto al estado de conservación del medicamento, la especialista recomienda a los pacientes consultar directamente con su equipo médico tratante antes de desechar la insulina o realizar modificaciones en su tratamiento.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad