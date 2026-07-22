Tras los prolongados cortes de luz: especialista explica cómo conservar la insulina y el grave error que hay que evitar / Maskot

Mientras miles de hogares continúan recuperándose de los estragos del reciente sistema frontal, los extensos cortes de suministro eléctrico siguen generando preocupación en la ciudadanía. La situación, que incluso motivó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) a formular cargos contra Chilquinta por superar los tiempos máximos de reposición en la región de Valparaíso, ha despertado particular inquietud en pacientes crónicos.

Para muchas personas con diabetes, uno de los mayores temores durante la falta de energía es que la insulina pierda su efecto al permanecer varias horas fuera del refrigerador. Sin embargo, la Dra. Patricia Gómez, diabetóloga del Centro Médico Nueva Estoril, aclara que este riesgo es, en la mayoría de los casos, menor al que los pacientes imaginan.

“La primera reacción de muchos pacientes es pensar que si se corta la luz la insulina deja de servir, pero eso no es así”, asegura la especialista. “La insulina es mucho más resistente de lo que las personas creen y, siguiendo algunas recomendaciones, puede conservarse de forma segura”, agrega.

Cuidados básicos y errores frecuentes

De acuerdo a las indicaciones médicas, la insulina que ya se encuentra en uso no requiere permanecer refrigerada. Dependiendo del tipo de medicamento, este puede mantenerse estable entre cuatro y ocho semanas a temperatura ambiente, siempre con la precaución de no exponerlo a calor extremo ni a la luz solar directa.

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En el caso de un corte de energía, la medida principal es mantener el refrigerador cerrado para conservar la temperatura interior durante varias horas y así resguardar la insulina de repuesto que aún no ha sido utilizada. “No hay que entrar en pánico. En esta época del año el frío ambiental juega a favor y ayuda a mantener una temperatura adecuada. Lo importante es evitar los extremos”, recalca la Dra. Gómez.

En ese sentido, la profesional advierte sobre prácticas equivocadas, siendo la más recurrente el intento de conservar el fármaco poniéndolo directamente sobre hielo o en el interior del congelador. “El frío extremo puede congelar la insulina. Cuando eso ocurre, su estructura se altera y pierde su efecto de forma irreversible”, explica la diabetóloga, añadiendo que tampoco se deben dejar los lápices cerca de estufas, radiadores o sobre guateros, debido a que el calor afecta su estabilidad.

Duración según el tipo de insulina

El tiempo de preservación a temperatura ambiente varía según la formulación del medicamento:

Insulinas tradicionales: Formulaciones como la NPH y la Regular (Cristalina) pueden mantenerse estables hasta por 28 días a temperatura ambiente.

Formulaciones como la NPH y la Regular (Cristalina) pueden mantenerse estables hasta por 28 días a temperatura ambiente. Insulinas análogas de última generación: Medicamentos en lápices prellenados, como Glargina U300 o Degludec, pueden permanecer fuera del refrigerador por hasta 56 días, siempre dependiendo de las indicaciones específicas de cada producto.

Finalmente, frente a escenarios de apagones prolongados o dudas respecto al estado de conservación del medicamento, la especialista recomienda a los pacientes consultar directamente con su equipo médico tratante antes de desechar la insulina o realizar modificaciones en su tratamiento.