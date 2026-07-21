Autoridades toman una decisión sobre la suspensión del duelo entre Coquimbo y la UdeC: oficialización inminente

La Región de Coquimbo ha sido la zona más afectada por el sistema frontal que azotó a gran parte de Chile. De hecho, el Gobierno decretó estado de catástrofe ante las inundaciones.

Por lo mismo, las autoridades locales han estado totalmente volcadas a ayudar a los damnificados, dejando, como es lógico, el fútbol completamente de lado.

En ese contexto, existía la duda sobre que pasaría con el partido entre Coquimbo Unido y la Universidad de Concepción, programado para este sábado 25 de julio en el Francisco Sánchez Rumoroso.

Según información recaba por ADN Deportes, el choque válido por la fecha 16 de la Liga de Primera será suspendido debido al temporal que afecta a la zona. Solo resta el anuncio de la ANFP para que sea oficial, el cual debería ver la luz en las próximas horas.

De hecho, en conversación con Los Tenores de la Tarde, Ali Manouchehri, alcalde de Coquimbo, confirmó que no existen las condiciones para disputar un partido de fútbol en la región.

“Llamé a Pablo Milad, haciendo ver mi preocupación por la contingencia que está teniendo la comuna y la región. Además, estamos utilizando el estadio como centro de emergencia. Estamos en un estado de catástrofe y con eso Carabineros y las Fuerzas Armadas quedan completamente replegados a la emergencia”, señaló.

“El presidente estuvo de acuerdo, no hay duda de aquello, las prioridades hoy día son las personas. Lo más probable es que esto se ratifique en las próximas horas”, cerró Manouchehri.