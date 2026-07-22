“No queremos destruir más la cancha; se enviaron los informes y están todos al tanto de que el partido se suspendió”

El sistema frontal que azota a gran parte del país sigue generando consecuncias en el fútbol chileno. A la espera de que la ANFP oficialice la suspensión del partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción, otro encuentro de la fecha 16 de la Liga de Primera podría ser reprogramado.

Se trata del duelo entre Unión La Calera y Everton, fijado para este viernes 24 de julio en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. Producto del temporal, el recinto calerano sufrió los efectos de las lluvias y no se encuentra en condiciones para albergar el compromiso.

El encargado municipal de Deportes de La Calera, Roberto Hormazábal, conversó con ADN Deportes sobre la situación y entregó detalles del estado actual del estadio. “La cancha, como es de corcho, se levantó con la gran cantidad de agua que cayó. En estos momentos la cancha está prácticamente café, porque está todo el corcho arriba, y quedó dispareja”, contó.

“Para poder repararla y meter las máquinas para empajerar, tenemos que esperar a que se seque bien el corcho. Ahí recién podemos empezar a intervenir para que la cancha esté en condiciones. Para este viernes, es muy difícil que esté lista", agregó.

En esa línea, Hormazábal apuntó que “si sigue lloviendo y se sigue mojando el corcho en las condiciones que está ahora, tenemos que esperar que drene bien, que se seque y recién pasar las maquinarias para emparejar y cepillar la cancha. Ahí recién estaría en condiciones de poder entregarla para el juego. No queremos destruir más la cancha".

Además, confirmó que el partido será suspendido y que la ANFP evalúa reprogramarlo para el próximo lunes 27 de julio. “Ya se mandaron los informes correspondientes. Están todos al tanto de que el partido se suspendió y se está pensando en que se juegue la próxima semana”, afirmó.

“Si esto mejora de aquí al sábado o domingo, nosotros ya podríamos tener la cancha en condiciones para el día lunes, pero pensando en que el clima nos favorezca”, concluyó.