Fanatiz aterriza en Zapping: transmitirá gratis esta semana en Chile un partido del Brasileirao con el relato del “Trovador del Gol”

Fanatiz 1 concretó su esperada llegada a Chile. A partir de este mes, la señal se sumará a la grilla de Zapping en el canal 52 (Plan Fútbol), asentando una oferta deportiva que ya sabe de éxitos de sintonía en Estados Unidos mediante DirecTV.

La señal ofrecerá cobertura exclusiva de importantes competiciones del fútbol sudamericano, como el Brasileirao, la Liga 1 de Perú y la Liga FUTVE de Venezuela, además de distintas competencias de futsal brasileño.

Esta expansión llega en un momento clave, potenciada por el regreso a la televisión de Alberto Jesús López, “el Trovador del Gol”, una de las voces más respetadas del medio y actual relator de ADN Deportes.

El retorno del “Trovador” se vivió el pasado viernes durante la transmisión liberada por YouTube del duelo entre Fluminense y Bragantino. La jornada registró un gran éxito de audiencia, marcada por la narración del agónico gol del empate de Fluminense, cuyo registro se viralizó en redes sociales.

“Para mí como relator es un sueño. Desde siempre he seguido el fútbol brasileño y además puedo usar las frases de mi juego favorito de infancia: el Superstar Soccer De Luxe, con el típico Saque de Goleiro, Tiro de Escanteio y Cartão amarelho”, afirmó López.

Un regalo para Chile

La acción del fútbol brasileño no se detiene en Fanatiz 1, y el “Trovador del Gol” será el encargado de transmitir toda la emoción de dos encuentros imperdibles durante esta semana:

Miércoles - 18:15 horas: Coritiba vs. Palmeiras .

vs. . Sábado - 17:15 horas: Santos vs. Chapecoense.

Como parte de la celebración y a modo de agradecimiento a los fanáticos, desde la señal confirmaron que el partido entre el Santos de Neymar y Chapecoense será transmitido de forma totalmente liberada para Chile a través del canal de Fanatiz en YouTube.