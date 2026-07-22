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Famoso periodista chileno confirma el quiebre de su relación: su expareja lanzó dura indirecta en redes

El comunicador compartió la noticia en medio de una transmisión en Instagram.

Sebastián Escares

Famoso periodista chileno confirma el quiebre de su relación: su expareja lanzó dura indirecta en redes

Durante los últimos días, a través de redes sociales, el animador Jean Philippe Cretton confirmó el quiebre de su relación con la actriz Camila Miguel.

El comunicador realizó un live en Instagram en donde un usuario le preguntó: “¿Y tú tienes polola?, ante ello, el animador respondió sin pelos en la lengua: “No po’, si tuviera polola no estaría haciendo un live un sábado”.

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Cabe recordar que Cretton hizo pública su relación durante el pasado mes de marzo, cuando ambos publicaron una serie de fotografías en redes sociales.

Sin embargo, todo parece indicar que la relación entre ambos no habría terminado de la mejor manera, luego de una llamativa publicación de la actriz en Instagram.

Tras conocerse el quiebre del periodista, el portal Infama consignó que Camila Miguel compartió un llamativo mensaje en sus historias de Instagram, publicación que diversos usuarios interpretaron como una indirecta a Cretton.

“Tengan cuidado en quiénes confían, en quiénes se entregan; está lleno de personas irresponsables afectivamente, chantas y mentirosos”, escribió la intérprete.

En esa misma línea, agregó: “Protejan su corazoncito. Protect your magic always (Protejan siempre su magia).

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