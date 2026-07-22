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FOTO. Se advirtió y se hizo: ANFP reprograma definitivamente el inicio de la jornada 16 de la Liga de Primera

Este miércoles desde la ciudad ‘cementera’ dijeron que el Nicolás Chahuán no estaba en condiciones de recibir el primer partido de la segunda rueda.

Gonzalo Miranda

El Nicolás Chahuán Nazar recibirá a Unión La Calera y Everton por la Liga de Primera

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Desde hace algunos días, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó que este viernes 24 de julio, en La Calera, daría inicio la jornada 16 de la Liga de Primera 2026, pero tras el sistema frontal que azotó a gran parte del país, finalmente aquello sucederá en el Estadio Monumental.

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Esto porque, durante la tarde de este miércoles, la ANFP oficializó la reprogramación del choque entre Unión La Calera y Everton, que estaba fijado para este viernes en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, desde las 18:00 horas.

Así se puede apreciar en la página web del ente rector del fútbol chileno, donde ahora el duelo sale programado para el lunes 27, desde las 19:00 horas.

Ya se mandaron los informes correspondientes. Están todos al tanto de que el partido se suspendió y se está pensando en que se juegue la próxima semana”, comentaba este mismo miércoles el encargado municipal de Deportes de La Calera, Roberto Hormazábal, en conversación con ADN Deportes.

De esta forma, el primer duelo de la jornada 16 estará a cargo de Colo Colo y Deportes Limache en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas.

ADN

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