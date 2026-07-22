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“En lo absoluto”: Quiroz desmiente declaraciones de Mara Sedini sobre supuesta advertencia por el Mepco

El titular de Hacienda aseguró tener “la mejor opinión” de la exvocera, pero negó de manera categórica recordar reparos respecto al manejo del alza de los combustibles.

Mario Vergara

Agencia Uno

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, debió salir al paso de las recientes acusaciones emitidas por la exvocera de Gobierno, Mara Sedini. A dos meses de abandonar el gabinete, la exautoridad participó en el programa Sin Filtros, donde expuso críticas directas sobre el manejo político y económico del Ejecutivo en sus primeros días de gestión.

Consultado en los pasillos del Congreso por estas declaraciones, Quiroz inicialmente intentó tomar distancia de la controversia, priorizando el vínculo profesional. “La verdad no he visto la entrevista de Mara Sedini, tengo la mejor opinión de ella, fuimos excelentes colegas y amigos, así que no he visto la entrevista, no puedo comentar”, sostuvo en primera instancia.

El debate técnico por el Mepco

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista de Sedini fue su afirmación de que, a solo dos semanas de iniciado el mandato, advirtió que era una “mala idea” dejar que la ciudadanía absorbiera el impacto del alza de los combustibles al neutralizar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), especialmente cuando se estaba presentando el proyecto de Reconstrucción Nacional y que eso necesitaba un diseño comunicacional, pero que no habría sido escuchada.

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Al ser consultado e insistido específicamente sobre esta supuesta advertencia, el titular de Hacienda fue categórico en su negativa: “No, no recuerdo que lo haya hecho, en lo absoluto. El tema del Mepco fue una decisión absolutamente técnica y, además, basada en la situación fiscal que teníamos y de deuda y lo fuerte que fue la crisis”.

En esa misma línea, Quiroz defendió la impopular determinación tomada en aquel momento, argumentando que el complejo escenario avaló la medida. “Lo que ocurrió después demuestra que no estábamos perdidos en la magnitud del conflicto”, sentenció el secretario de Estado.

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