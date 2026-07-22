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VIDEO. “¿Me puede dar un abrazo?”: el conmovedor gesto que marcó el rescate en el Cajón del Maipo

Carabineros difundió las imágenes de los primeros minutos del operativo, donde se puede ver la emoción de los tres jóvenes.

Javiera Rivera

“¿Me puede dar un abrazo?”: el conmovedor gesto que marcó el rescate en el Cajón del Maipo

Un emotivo registro difundido por Carabineros mostró los primeros minutos del rescate de los tres jóvenes que permanecieron desaparecidos durante casi una semana en el sector de Valle de Colina, en el Cajón del Maipo.

Las imágenes captaron el momento en que personal del GOPE encontró a las dos mujeres y al hombre, quienes se encontraban visiblemente afectados tras varios días aislados en la zona cordillerana.

Uno de los instantes más conmovedores ocurrió cuando una de las jóvenes, ya a salvo, miró a uno de los rescatistas y le preguntó: “¿Me puede dar un abrazo?”. El funcionario accedió de inmediato y ambos se fundieron en un abrazo que reflejó el alivio tras el complejo operativo.

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El registro también mostró a los tres sobrevivientes al borde de las lágrimas mientras recibían asistencia de los equipos de emergencia, luego de permanecer desaparecidos durante casi una semana.

Tras ser encontrados, los jóvenes fueron evacuados en un helicóptero hasta centros asistenciales, donde fueron sometidos a evaluaciones médicas para verificar su estado de salud.

Una vez finalizada la atención inicial, las autoridades esperan tomar declaración a los tres rescatados para establecer cómo llegaron al sector y de qué manera lograron mantenerse con vida.

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