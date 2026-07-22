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Abogado denuncia a banco por millonario cobro en cuenta inactiva durante 15 años: hasta le habrían activado un crédito

Gabriel Osorio acusa que la entidad agotó su línea de crédito para cobrar mantención y le generó un préstamo unilateral por $6,5 millones que lo reportó como moroso.

Mario Vergara

Abogado denuncia a banco por millonario cobro en cuenta inactiva durante 15 años: hasta le habrían activado un crédito

Un nuevo cuestionamiento a las prácticas de la banca nacional se abrió paso tras la denuncia pública del reconocido abogado (PS), Gabriel Osorio, quien acusó al Banco de Chile de realizar un millonario e indebido cobro asociado a una cuenta corriente que mantuvo inactiva por más de 15 años.

De acuerdo al relato del profesional, la cuenta fue abierta en su época universitaria y dejó de ser utilizada en el año 2010 al cambiarse de institución financiera. Sin embargo, el banco no procedió al cierre del producto pese a la inactividad probada, publica The Clinic.

En su lugar, la entidad continuó cobrando mensualmente la comisión de mantención, descontando los montos directamente desde su línea de crédito hasta agotar el cupo total de $6.500.000.

Crédito unilateral y reporte de morosidad

La situación escaló cuando, una vez alcanzado el límite de la línea de crédito, el banco cerró finalmente la cuenta de forma unilateral. No obstante, para saldar los fondos, constituyó a nombre del abogado un crédito de una sola cuota que él asegura jamás haber solicitado ni firmado.

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A raíz de esta maniobra, Osorio fue reportado como moroso ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). El abogado se enteró de su millonaria deuda por pura casualidad, luego de recibir un mensaje de texto (SMS) de la empresa de cobranza Socofin. Inicialmente pensó que se trataba de una estafa o suplantación de identidad, pero al acudir a una sucursal bancaria le confirmaron que el monto correspondía a los cobros acumulados por la mantención.

“Nadie me avisó, nadie me notificó. Es un engaño porque el mismo banco a mí me llama permanentemente, por ejemplo, ofreciéndome productos”, reclamó Osorio, calificando el actuar de la institución como una mala práctica orientada al cumplimiento de metas comerciales por parte de los ejecutivos.

Exigencias y acciones legales

Frente a la gravedad del caso, el abogado presentó un reclamo formal ante el Banco de Chile por “cobro abusivo de comisiones en cuenta corriente inactiva, constitución unilateral de crédito y reporte indebido de deuda”.

En un documento de cuatro páginas, argumentó que la normativa vigente de la CMF establece que solo se puede cobrar comisión de mantenimiento cuando la cuenta ha sido efectivamente usada. Además, advirtió que la ex SBIF prohíbe informar deudas vencidas sin previa notificación al cliente.

El jurista otorgó un plazo de 10 días hábiles para obtener una respuesta satisfactoria. De lo contrario, advirtió que no solo acudirá a la CMF y al Sernac para solicitar sanciones, sino que además ejercerá acciones judiciales indemnizatorias. “Es un daño gratuito que afecta toda tu vida financiera por un abuso evidente”, concluyó.

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