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Comisión Mixta aprueba compensación a municipios por contribuciones y abre fuerte debate político

“vecinos de Maipú y el resto de Chile, con sus impuestos, deberán financiar los presupuestos estratosféricos de comunas de mayores ingresos”, afirmó vía X el alcalde Tomás Vodanovic.

Nelson Quiroz

Comisión Mixta aprueba compensación a municipios por contribuciones y abre fuerte debate político

La Comisión Mixta del Congreso aprobó este miércoles, por seis votos a favor y tres en contra, el mecanismo que compensará a los municipios por la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años, despejando el último punto pendiente de la denominada megarreforma del Gobierno.

La fórmula establece que el Estado repondrá el 100% de los recursos que dejarán de percibir tanto el Fondo Común Municipal como cada municipio afectado. El financiamiento provendrá de las rentas generales de la Nación y estará sujeto a que las municipalidades reduzcan en un 30% los tiempos de tramitación de permisos y transparenten su dotación de personal ante la Dirección de Presupuestos.

ADN

Agencia Uno

La medida provocó inmediatas críticas. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cuestionó que comunas con altos ingresos, como Las Condes, reciban una compensación total por los recursos que dejarán de recaudar.

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A su juicio, esto implica que “vecinos de Maipú y del resto de Chile” terminarán financiando, mediante sus impuestos, los presupuestos de municipios más acomodados, profundizando las desigualdades territoriales.

En la misma línea, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, afirmó que parte de los recursos provendrán de impuestos como el IVA, por lo que “todos” terminarán financiando a las comunas más ricas.

También hubo reparos en el Congreso. La senadora socialista Danisa Astudillo calificó la fórmula como “injusta”, argumentando que el mecanismo favorece a municipios con mayor capacidad económica. Según sostuvo, una alternativa más equitativa habría sido destinar la totalidad de los recursos al Fondo Común Municipal para su posterior redistribución entre todas las comunas.

El informe de la Comisión Mixta deberá ser ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado para concluir la tramitación legislativa de la iniciativa.

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