Un verdadero dolor de cabeza fue el que le dio Santiago Mele a Colo Colo, que luego de estar a una firma de ser nuevo arquero albo, terminó cambiando de opinión y ahora será jugador de Independiente de Avellaneda.

La novela para conseguir un portero para el “Cacique” continúa, ya que se trata de una solicitud del entrenador Fernando Ortiz y, si bien el guardameta uruguayo era su prioridad, aún hay opciones que están en la carpeta de Blanco y Negro.

ADN Deportes pudo saber de cinco arqueros que han sido ofrecidos en las últimas semanas a Colo Colo, dos de ellos, con pasado mundialista.

El primero y conocido por todos es Vozinha, la revelación del Mundial 2026 con Cabo Verde, quien ya tuvo contactos formales con la dirigencia alba. Sin embargo, el africano de 40 años no es del gusto del “Tano”.

Otro nombre que fue acercado fue el de Sergio Rochet, también uruguayo y que también jugó la Copa del Mundo con los charrúas. Fue el reemplazante de Fernando Muslera cuando decidió salir en el partido ante España.

Actualmente milita en Internacional de Porto Alegre, pero no está siendo considerado producto de lesiones y la competencia interna, pero su elevado sueldo sería un problema para el “Cacique”.

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Desde el fútbol colombiano acercaron dos guardametas, Andrés Salazar, de último paso por Águilas Doradas, pero que a día de hoy está libre, y a Guillermo de Amores, que acaba de terminar su contrato con Millonarios.

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Además, Franco Petroli, segundo arquero de Lanús, también fue ofrecido. El argentino solo ha jugado tres partidos este 2026 y tiene contrato vigente hasta el 2029 con los granate.