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Corresponderían a adolescente desaparecido hace dos años: revelan detalles del hallazgo de osamentas en Quinta Normal

Los restos fueron hallados a casi dos metros de profundidad al interior del inmueble allanado por la PDI.

Javiera Rivera

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Un importante hallazgo realizó la Policía de Investigaciones (PDI) al encontrar restos óseos humanos enterrados al interior de una vivienda en Quinta Normal, inmueble que era investigado por su presunta relación con la facción “Los Mapaches”, vinculada al Tren de Aragua.

De acuerdo con la información entregada por la policía, las osamentas podrían corresponder a un adolescente venezolano de 16 años, cuya desaparición fue denunciada por su madre en diciembre de 2024.

No obstante, su identidad aún deberá ser confirmada mediante los peritajes que realizarán el Servicio Médico Legal (SML) y el Laboratorio de Criminalística.

El jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, Hassel Barrientos, explicó que los restos fueron encontrados a casi dos metros de profundidad, bajo el piso de uno de los dormitorios de la vivienda.

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En paralelo, la PDI confirmó la detención de un ciudadano venezolano que será formalizado durante este jueves. Según detalló la institución, el imputado registra antecedentes por delitos vinculados al crimen organizado, entre ellos infracción a la Ley de Armas.

Asimismo, Barrientos indicó que el detenido pernoctaba en el inmueble donde fueron encontradas las osamentas. Agregó que otros presuntos integrantes de “Los Mapaches” ya permanecen en prisión preventiva en el marco de esta investigación por otros hechos de similares características.

Finalmente, las diligencias continúan para establecer de manera definitiva la identidad de la víctima y esclarecer cómo ocurrieron los hechos, además de determinar la eventual participación de otras personas en el caso.

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