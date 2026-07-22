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VIDEO. Esperaron que toda la familia entrara a la casa: investigan incendio intencional que dejó 10 muertos en Perú

El siniestro habría sido provocado de manera intencional por extorsionadores.

Javiera Rivera

Esperaron que toda la familia entrara a la casa: investigan incendio intencional que dejó 10 muertos en Perú

Una tragedia golpeó durante la madrugada de este miércoles a una vivienda ubicada en Lima, Perú, donde diez personas murieron tras un incendio que habría sido provocado de manera intencional.

Nueve de las víctimas pertenecían a una misma familia, mientras que la décima formaba parte de otro grupo que también residía en el inmueble. Entre los fallecidos había cinco menores de edad, cuyas edades iban desde los 3 hasta los 15 años.

En la casa vivían 17 personas pertenecientes a tres familias. Solo siete lograron escapar de las llamas.

Según medios peruanos, una de las sobrevivientes aseguró que dos hombres llegaron en motocicleta, esperaron a que los residentes ingresaran y luego rociaron combustible sobre una moto eléctrica que estaba estacionada en el exterior.

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Posteriormente, los sujetos habrían iniciado el fuego, el cual se propagó rápidamente por la vivienda. Testigos indicaron que la familia se dedicaba a la venta de colchones y mantenía varios de ellos cerca de la entrada.

Entre los sobrevivientes se encuentra Renzo Rojas Mesa, quien sufrió quemaduras mientras intentaba rescatar a sus familiares. Pese a sus esfuerzos, perdió a su esposa y a tres de sus hijos.

La Policía Nacional del Perú informó que equipos especializados trabajan en el lugar para esclarecer el origen del siniestro y determinar si efectivamente estaría relacionado con un caso de extorsión.

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