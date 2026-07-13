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VIDEO. Erick Pulgar le entró con todo a polémico jugador argentino y así reaccionaron los hinchas de Flamengo: es furor en redes

El volante chileno tuvo un fuerte cruce con Gianluca Prestianni, recordado por el polémico episodio que protagonizó con Vinicius Junior en la última Champions League.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Erick Pulgar le entró con todo a polémico jugador argentino y así reaccionaron los hinchas de Flamengo: es furor en redes

Flamengo, con Erick Pulgar como protagonista, disputó este fin de semana un amistoso de intertemporada ante Benfica, que terminó con triunfo por 2-1 para el “Mengao” en el Estadio Algarve de Faro, Portugal.

El volante chileno fue titular y encendió el encuentro frente al conjunto luso luego de propinarle una fuerte patada al argentino Gianluca Prestianni, que terminó generando un tenso cruce entre los jugadores de ambos equipos.

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La infracción, que le valió una tarjeta amarilla a Pulgar, fue celebrada por los hinchas brasileños, que no olvidan el polémico episodio racista que protagonizó el volante trasandino con Vinicius Junior en la última Champions League.

En el plano futbolístico, Flamengo se quedó con el triunfo por 2-1 ante Benfica gracias a los goles de Samuel Lino (45+5′) y Wallace Yan (86′), mientras que Vangelis Pavlidis (45+8′) marcó de penal el descuento para el cuadro portugués.

El cruce entre Erick Pulgar y Gianluca Prestianni

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