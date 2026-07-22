Colo Colo resuelve una de sus tareas pendientes más importantes del mercado: anuncio oficial

A solo dos días de arrancar la segunda rueda de la Liga de Primera, Colo Colo sigue oficializar ningún refuerzo, lo que genera preocupación tanto en los hinchas como en el cuerpo técnico.

Sin embargo, desde Blanco y Negro no solo ocuparon estas semanas de parate en la competencia para mirar el mercado de fichajes, sino también para asegurar a uno de sus grandes proyectos para el futuro.

Y es que, este miércoles, tal como adelantamos en ADN Deportes, Aníbal Mosa y Jaime Pizarro confirmaron la renovación de Leandro Hernández, delantero sensación del “Cacique” que finalizaba su vínculo a fines de este 2026.

Esta noticia es más que importante para los albos, ya que a partir de los últimos seis meses del año, el extremo podía comenzar a negociar con otros clubes como agente libre y marcharse sin dejar dinero a las arcas del club.

“Nos alegra muchísimo la extensión de contrato de Leandro Hernández. Esperamos que esta oportunidad le permita a él poder seguir expresándose deportivamente como lo ha hecho en el último tiempo y no tenemos ninguna duda que lo va a seguir haciendo”, dijo el “Kaiser” sobre la continuidad del canterano de 21 años.

En la presente temporada, el “Chino”, como le conocen en el plantel, ha jugado 25 partidos entre todas las competiciones, ganándose de a poco el puesto de titular. En los 1.393 minutos que disputó, convirtió 5 goles y entregó 4 asistencias.