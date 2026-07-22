Conductor quedó en libertad tras fatal accidente en estación de Metro de Viña que dejó una víctima fatal

El conductor acusado de provocar el fatal accidente de tránsito registrado el martes en Viña del Mar, que dejó una mujer fallecida, cuatro personas lesionadas y un vehículo al interior de una estación de Metro, fue formalizado y quedó en libertad bajo medidas cautelares.

Se trata de un hombre de 25 años, quien, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, habría realizado una maniobra imprudente al intentar cambiarse de pista desde una segunda fila en calle Álvarez.

La acción provocó la colisión entre dos automóviles y que uno de ellos perdiera el control, saliera de la calzada e ingresara por las escaleras de acceso a la estación Viña del Mar de EFE.

En su trayectoria, el vehículo atropelló a una peatona, quien murió en el lugar, mientras que otras cuatro personas resultaron lesionadas.

El imputado fue formalizado por cuasidelito de homicidio y lesiones menos graves. Sin embargo, el tribunal resolvió dejarlo en libertad con las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el conductor del vehículo gris fue detenido por ser sindicado como el responsable de la maniobra que originó el accidente. Asimismo, se informó que la conductora del automóvil que terminó al interior de la estación no contaba con licencia de conducir vigente y mantenía la documentación del vehículo vencida.

Al término de la audiencia, el imputado abandonó el tribunal sin entregar declaraciones. Sus familiares impidieron el contacto con la prensa y lo retiraron rápidamente del lugar.

Tras el accidente, equipos de Bomberos, SAMU y Carabineros trabajaron en la emergencia, mientras que EFE confirmó que la estación Viña del Mar continuó operando con normalidad al día siguiente.