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VIDEO. Cómo ocurrió el fatal accidente que terminó con un auto dentro de la estación de Metro de Viña del Mar

El hecho dejó una mujer fallecida, cuatro personas lesionadas y un conductor detenido.

Javiera Rivera

Cómo ocurrió el fatal accidente que terminó con un auto dentro de la estación de Metro de Viña del Mar

En horas del pasado martes martes, un grave accidente de tránsito se registró en Viña del Mar, luego de que una colisión entre dos vehículos provocara que uno de ellos ingresara por las escaleras de acceso a la estación de Metro.

Según información policial, el accidente se originó cuando un vehículo intentó cambiarse de pista desde una segunda fila, maniobra que terminó provocando la colisión entre ambos automóviles.

Tras el impacto, uno de los vehículos perdió el control, salió de la calzada e ingresó por las escaleras de acceso de la estación Viña del Mar de EFE, donde atropelló a una peatona que murió en el lugar y cuatro personas resultaron heridas.

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Hasta el lugar llegaron equipos de Bomberos, personal del SAMU y Carabineros para atender la emergencia. El balance da cuenta de una mujer fallecida y otras cuatro personas lesionadas.

Según los primeros antecedentes, el conductor del vehículo gris, causante del choque, fue detenido, mientras que la conductora del otro automóvil, que terminó dentro de la estación, no mantenía licencia de conducir y tenía la documentación vencida.

Desde EFE señalaron que la estación funcionará con normalidad este miércoles.

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