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Se cae un refuerzo en Colo Colo: decisión final

El portero uruguayo Santiago Mele finalmente descartó su llegada a los albos y seguirá su carrera en el fútbol argentino.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Colo Colo sufrió un inesperado revés en el mercado de fichajes. Cuando la llegada de Santiago Mele parecía encaminada, el directorio de Blanco y Negro decidió no aprobar la operación debido a cambios en las condiciones iniciales del acuerdo y el arquero uruguayo terminó tomando otro rumbo.

De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo, el portero de 28 años finalmente descartó su llegada a los albos y se convertirá en nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda, donde arribará a préstamo por un año y con una opción de compra desde Monterrey.

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“Le había dado el sí a Colo Colo y hasta había vuelos para viajar, pero el ‘Rojo’ hizo oferta superadora a última hora y cambió todo”, detalló el comunicador.

Según averiguó ADN Deportes, la dirigencia del “Cacique” no cerró el arribo del golero charrúa durante la reunión de directorio realizada este martes en el Estadio Monumental debido a que Mele cambió las condiciones pactadas en un principio para su fichaje.

Aunque en un principio existía un entendimiento respecto a la fórmula de pago, premios y la duración de su contrato, el guardameta planteó nuevas exigencias que terminaron frenando el acuerdo.

La situación generó molestia al interior de Blanco y Negro, principalmente en su presidente Aníbal Mosa, quien quedó a cargo de intentar destrabar la negociación con los representantes del jugador. Sin embargo, su incorporación quedó prácticamente descartada.

De esta manera, Colo Colo deberá reactivar la búsqueda de un nuevo arquero de cara a la segunda parte de la temporada. En los últimos días surgió el nombre de Vozinha, arquero de Cabo Verde que tuvo una destacada actuación en el Mundial 2026, aunque por ahora no ha recibido una oferta concreta de parte del “Cacique”.

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