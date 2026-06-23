Los detalles del proyecto de ley que busca mitigar las alzas eléctricas y regularizar millonaria deuda

A solo días de que se materialice un alza promedio nacional en las cuentas de electricidad, el Gobierno ingresó al Congreso con urgencia de discusión inmediata el proyecto de ley denominado “Ordenemos la Cuenta”. La iniciativa, presentada formalmente por el Ejecutivo ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, busca abordar la crisis tarifaria provocada por el congelamiento del componente de distribución (VAD) acumulado entre los años 2020 y 2024.

El corazón del proyecto apunta a regularizar un saldo que arrastra 43 meses de atraso y que asciende a aproximadamente $816.000 millones. Según explicó la ministra de Energía, Ximena Rincón, el objetivo medular es evitar que este multimillonario monto se traduzca en un nuevo golpe financiero inmediato para las familias chilenas, replicando el modelo de crédito ya utilizado en 2024 con las empresas generadoras.

¿Cómo se pagará la deuda? El impacto en el bolsillo

Para saldar el compromiso con las distribuidoras, el informe financiero de la iniciativa establece que el pago se costeará a través del Fondo de Estabilización de Tarifas (FET), mediante la creación de una nueva herramienta técnica (Componente NT del Cargo MPC). Esta modalidad no contará con garantía estatal ni implicará un mayor gasto fiscal.

El cargo en la boleta: Se implementará un valor inicial de $5 por kWh en las cuentas eléctricas.

Se implementará un valor inicial de en las cuentas eléctricas. Plazos: Este cobro comenzará a regir el 1 de enero de 2028 y se mantendrá vigente hasta que la deuda se extinga por completo, fijando como tope máximo el último día hábil del año 2035 .

Este cobro comenzará a regir el y se mantendrá vigente hasta que la deuda se extinga por completo, fijando como tope máximo el último día hábil del año . Reajuste: El valor se actualizará de forma semestral de acuerdo a la variación del IPC, tomando como base julio de 2026.

La ministra Rincón aclaró que el cobro se posterga para cuando las tarifas generales tiendan a la baja producto del avance del pago de la deuda inicial con las generadoras. “A partir de 2028, cuando baje la cuenta (...), se incrementa un poquitito, con $5 por kilovatio hora, para pagar esto. Baja 22 y sube 5”, ejemplificó la secretaria de Estado.

Los otros pilares: Subsidio, calidad de servicio y alivio regional

Más allá del esquema de pago de la deuda, el proyecto de ley “Ordenemos la Cuenta” se estructura sobre otros cuatro ejes fundamentales destinados a modernizar y proteger el sistema eléctrico regulado: