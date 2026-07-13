La gran confusión de la góndola: El 51% de los chilenos cree que el manjar y el dulce de leche son lo mismo, pese a que son diferentes

Aunque en la mesa y en la conversación cotidiana suelen utilizarse como sinónimos, el manjar y el dulce de leche no son exactamente lo mismo. Sin embargo, para la mayoría de los chilenos esa distinción simplemente no existe.

Así lo revela un reciente estudio de la consultora CORPA Estudios de Mercado, el cual determinó que el 51% de los consumidores no percibe diferencias entre ambos alimentos, a pesar de que cuentan con formulaciones, consistencias y estándares de elaboración completamente distintos bajo la normativa vigente.

Desde el punto de vista de su elaboración y regulación, existen diferencias claves que los distancian:

El Manjar: Bajo la normativa chilena, debe cumplir con requisitos específicos y estrictos de composición, tales como un contenido mínimo de sólidos lácteos y una textura homogénea y consistente.

Bajo la normativa chilena, debe cumplir con requisitos específicos y estrictos de composición, tales como un contenido mínimo de sólidos lácteos y una textura homogénea y consistente. El Dulce de Leche: Especialmente en sus versiones de origen internacional (como el argentino), este producto admite una mayor variabilidad en sus ingredientes y procesos de elaboración, lo que suele traducirse en variaciones de color, niveles de dulzor y densidad.

A pesar de estas reglas, el consumidor chileno se guía principalmente por la experiencia sensorial. Entre el porcentaje que asegura notar alguna diferencia, un 38% apunta al sabor y un 20% a la textura.

“Desde lo técnico existen diferencias en formulación, proceso y estándares de composición que las empresas deben cumplir. Sin embargo, esas características no están en el centro de la decisión del consumidor. Lo que finalmente pesa es el sabor, la familiaridad con el producto y la marca”, explica Pavel Castillo, Gerente de Intelligence de CORPA.

El manjar se corona como el rey indiscutido de la “once”

La investigación de CORPA confirma el dominio absoluto del manjar en el mercado chileno, respaldado por un fuerte arraigo cultural e identitario. Mientras que el 73% de los encuestados consume manjar al menos una vez al mes, solo el 32% declara consumir dulce de leche en el mismo periodo.

Este favoritismo también se refleja en los momentos elegidos para disfrutarlo: Un 62% de los encuestados lo prefieren para la once, un 58% para los postres y un 44% lo utilizan para celebraciones y cumpleaños.

Asimismo, al momento de comprar, el 81% opta por el manjar tradicional, frente a un 33% que prefiere el dulce de leche en su versión clásica.

“El manjar tiene un espacio muy consolidado en Chile, con una historia cultural, familiar de pertenencia e idiosincrasia. En la práctica, el consumidor chileno enfrenta esta decisión como una elección entre dos productos equivalentes. El manjar sigue siendo la referencia principal dentro de la categoría, mientras que el dulce de leche entra a su espacio competitivo dentro de la misma góndola”, concluye Pavel Castillo.