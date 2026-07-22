En medio de un tenso ambiente en el Congreso Nacional, el Gobierno tomó la decisión de retirar la urgencia a la tramitación del proyecto de Ley de Reconstrucción, provocando el cierre intempestivo de la última sesión de la jornada en el Senado.

La iniciativa debía ser la última materia en tabla de la jornada, pero la ausencia de algunos parlamentarios impidió contar con los apoyos necesarios para su aprobación. Tras esto, la sesión fue cerrada y quedó pendiente la fecha en que se retomará la discusión.

El senador Matías Walker (Partido Demócratas) valoró la postergación y pidió que el Ejecutivo incorpore a la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco dentro del plan de reconstrucción asociado al proyecto.

“Como senador de la región de Coquimbo, que se postergue la votación me parece bien. En tanto no existe un pronunciamiento claro del gobierno de incluir a la región de Coquimbo y la provincia del Huasco dentro de la reconstrucción, no puede haber ley de reconstrucción sin reconstrucción de nuestra región”, afirmó.

El parlamentario remarcó la gravedad de la crisis en el norte, señalando que actualmente existen más de 62.000 hogares sin suministro de energía eléctrica en Coquimbo, además de problemas severos en el suministro de agua potable, con estanques vacíos o con agua turbia.

El parlamentario aseguró que la zona enfrenta problemas por cortes de servicios básicos y daños en infraestructura. “La gente está sin agua, está sin luz y con los caminos y puentes cortados”, señaló.

Escenario de incertidumbre en el Congreso

Tras el retiro de la urgencia y el fin de la sesión, la tramitación del proyecto queda en total incertidumbre, esto porque la próxima semana corresponde a trabajo territorial en las regiones, por lo que no habría sesiones ordinarias en Valparaíso.

Por ello, es que el Congreso evaluará si se cita a una sesión extraordinaria durante la semana regional o si la ratificación de la Comisión Mixta se postergará hasta la primera semana de agosto.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno entregue una explicación oficial sobre las razones tras la retirada de la urgencia y confirme si ingresará un veto aditivo para incluir las demandas de las regiones del norte golpeadas por el reciente sistema frontal.