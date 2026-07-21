Tras 23 años de historia: reconocida tienda de zapatos anuncia cierre de sucursal en Santiago y se despide con ofertas

La Liquidadora de Calzados anunció el cierre de su histórica sucursal ubicada en calle Bandera, en pleno centro de Santiago, luego de 23 años de funcionamiento en ese punto de venta.

La empresa comunicó la decisión a través de sus redes sociales, donde explicó que el local permanecerá abierto hasta noviembre y que durante este período habrá importantes ofertas para quienes quieran visitar la tienda antes de su cierre definitivo en esa ubicación.

“Tengo que contarles que nuestra icónica sucursal de Bandera cierra sus puertas. Estaremos acá hasta el mes de noviembre con grandes ofertas para que nos visiten y aprovechen este cierre”, señalaron desde la empresa al anunciar la medida.

Pese al cierre del local, la tienda aclaró que no dejará de operar. De hecho, adelantó que próximamente informará cuál será su nueva ubicación y cómo continuará su funcionamiento.

“No dejaremos de vender zapatos. Prontamente diremos lo que vamos a hacer y dónde nos ubicaremos nuevamente, así que espero que nos sigas a donde vamos porque te queremos mucho como cliente”, indicaron en el mensaje.

“Ha sido una decisión muy difícil, pero la situación del centro se volvió insostenible y, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos para seguir adelante, hoy nos toca cerrar pensando en el bienestar de nuestra pyme y de quienes forman parte de ella”, expresaron.

La tienda también agradeció a quienes la acompañaron durante más de dos décadas en calle Bandera. “Queremos darles las gracias de todo corazón. Gracias por acompañarnos durante todos estos años, por cada compra, por cada recomendación y por el cariño que siempre nos entregaron”, agregaron.

Aun así, la empresa insistió en que no se trata de una despedida definitiva. “Esto no es un adiós. Esperamos que nos sigan acompañando donde quiera que estemos, porque ustedes son parte de nuestra historia”, señalaron. “Gracias por estos 23 años”, cerraron.