Vuelco total: sujeto fue tomado como víctima y terminó formalizado por homicidio consumado y otros frustrados en Maipú

Un inesperado giro tomó la investigación por la balacera registrada en mayo en Maipú, hecho que dejó a un joven de 26 años fallecido y a otras dos personas heridas. Quien inicialmente apareció como una de las víctimas de la jornada terminó siendo formalizado como presunto autor de los disparos que dieron origen al ataque.

Durante una audiencia realizada este martes, la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó a Francisco Ríos Becerra por los delitos de homicidio consumado y dos homicidios frustrados, ilícitos ocurridos en el marco del caso conocido internamente como “Séneca”, en referencia a la calle donde se produjo el hecho.

Según explicó el fiscal adjunto Jonathan Coloma, la indagatoria permitió reunir antecedentes suficientes para atribuirle participación directa en el ataque.

Este martes se llevó a cabo una audiencia y formalización de investigación, donde el sujeto estaba sonreía y hacía gestos, pues no sabía que la fiscalía lo tenía como imputado y no como víctima. Pensaba que la causa era por porte de armas de fuego, que fue la razón por la que lo detuvieron ese día

“Al momento de los hechos, resulta con lesiones en sus piernas y por lo tanto es trasladado por sujetos desconocidos hasta el hospital El Carmen de Maipú. Personal médico halló dos municiones entre sus vestimentas, por lo que se procedió a su detención, siendo formalizado el día siguiente y desde ese momento se encuentra en prisión preventiva por esa causa”, señaló Coloma.

Tras ello fue detenido y formalizado por esos hechos, permaneciendo en prisión preventiva desde entonces. Sin embargo, el avance de la investigación permitió reconfigurar completamente su participación en el caso.

Alias y nombre del imputado

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, fueron sobrevivientes del ataque quienes identificaron al imputado como el autor de los disparos. Además, uno de los lesionados entregó su alias y nombre, antecedentes que fueron considerados por los investigadores.

El fiscal Coloma sostuvo que “el tribunal entendió que se dieron por acreditados los antecedentes de forma suficiente para decretar la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 120 días”.

La causa investiga un homicidio consumado y dos homicidios frustrados. Entre estos últimos figura uno de los sobrevivientes del ataque y el propio imputado.