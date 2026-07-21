Reconocido streamer chileno sufre el colapso del techo de su pieza por las lluvias: “Me estoy inundando”

Francisco Rojas, conocido en redes sociales como Canal de Pancho, mostró los daños que sufrió su casa producto de las intensas lluvias que han afectado a la región de Coquimbo durante los últimos días.

El creador de contenidos compartió en Instagram una serie de registros donde evidenció primero las filtraciones desde el techo de su vivienda y luego el colapso de parte de la estructura. La situación generó preocupación entre sus seguidores, especialmente en medio del sistema frontal que ha provocado anegamientos, daños y suspensión de actividades en distintas zonas del norte chico.

El domingo 19 de julio, el streamer publicó un video titulado “Oficialmente me estoy inundando”, en el que se veía una caída constante de agua desde el techo de su casa. En el registro, Rojas también apuntó contra la calidad de las construcciones y lanzó una crítica directa: “Qué chantas, construyen tan mal”.

Ante la emergencia, el influencer pidió ayuda para encontrar a un maestro en la zona, aunque hizo una advertencia. “Que no sea chanta ni se aproveche de la situación para hacer el arreglo lo más pronto posible”, escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, debido al complejo escenario que se vivía en la región, finalmente él mismo intentó contener el problema. En una nueva actualización, contó que subió al techo para realizar una reparación provisoria. “Me subí al techo y parcheé como pude. La plancha estaba hundida, se acumulaba el agua y había varias grietas. Cuando termine la lluvia, cambio el techo”, relató.

Pese a ese intento, la situación empeoró durante las horas siguientes. En otro video, Canal de Pancho mostró que parte de la estructura que antes presentaba filtraciones terminó desprendida y en el suelo.

“Lo que faltaba, se cayó el techo, no aguantó la lluvia”, expresó el streamer, visiblemente afectado por el daño en su vivienda. Luego agregó: “Nada que hacer, pucha, qué pena”.

La publicación generó múltiples mensajes de apoyo. Entre ellos, Blu Dumay comentó: “Lo siento muchísimo. En lo que se pueda ayudar a difundir, avísame”. También reaccionaron figuras como Adriana Barrientos y Danilo 21, quienes le enviaron palabras de ánimo tras el complejo momento.