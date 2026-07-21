Leyenda de Argentina se retira de la selección tras perder la final del Mundial: “No era el final que soñábamos”

La selección argentina no pudo conseguir el bicampeonato en la Copa del Mundo y terminó cayendo por la cuenta mínima ante España, que sí consiguió bordarse la segunda estrella.

El final del mundial 2026 también marca el cierre de una etapa en la albiceleste, con varios jugadores veteranos que podrían haber disputado sus últimos partidos con el plantel. De hecho, uno de los referentes ya confirmó su retiro de la selección.

Se trata de Nicolás Otamendi, defensor central titular en Qatar 2022 y que también terminó jugando minutos en la final ante los ibéricos. A través de su cuenta de Instagram, compartió un sentimental mensaje de despedida.

“No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho. Porque detrás de estos 50 días hubo sacrificios, abrazos, lágrimas, ilusión y un grupo que dejó absolutamente todo por esta camiseta”, escribió el zaguero de 38 años.

Con la albiceleste, Otamendi jugó 139 partidos, ganando el Mundial 2022, las Copas América de 2021 y 2024, además de la Finalissima ante Italia en 2022. Ahora, centrará sus últimos años de carrera en defender la camiseta de River Plate.

“Gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo. Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida. Y esta, la defendimos hasta el último aliento”, sentenció el defensor.