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Fue en ayuda de los más afectados: Naya Fácil viajó hasta la región de Coquimbo para ayudar a los damnificados

La creadora de contenidos se encuentra en la zona más afectada por el sistema frontal que cayó en el norte de Chile.

Nicolás Lara Córdova

Fue en ayuda de los más afectados: Naya Fácil viajó hasta la región de Coquimbo para ayudar a los damnificados

Al igual que en otras catástrofes que han afectado a Chile en los últimos meses, la creadora de contenidos, Naya Fácil, reunió a sus seguidores y partió en ayuda de los damnificados por las lluvias que afectaron a las regiones de Coquimbo y Atacama.

A través de una serie de historias compartidas a través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenidos organizó a un grupo para reunir implementos para ir en ayuda de los más afectados.

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Según dio a conocer, Naya llegó hasta la ciudad de Ovalle con linternas, pañales, toallas higiénicas, frazadas, mesas plegables, pijamas de polar, agua embotellada y botas de goma.

En las últimas horas, la influencer compartió que ya comenzó con la entrega de estos implementos a las diferentes familias que se han visto afectadas.

Su primera parada fue en la comunidad de Cruz de Cañas, ubicada en la localidad de Pan de Azúcar en la comuna de Coquimbo.

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