Giorgio Jackson celebra cierre de “Caso Convenios” y lanza dura acusación: “Intentaron un asesinato de imagen política”

El exministro Giorgio Jackson reaccionó al cierre de la investigación en su contra por una arista del Caso Convenios, luego de que la Fiscalía Regional de Antofagasta resolviera no perseverar por falta de antecedentes para formalizar cargos contra él, Miguel Crispi y la exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez.

A través de una declaración pública, el exsecretario de Estado sostuvo que, tras tres años de indagatorias, nunca existió evidencia que lo vinculara con hechos ilícitos.

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“No ha habido un solo fiscal, un solo perito, un solo juez, un solo testigo o un solo imputado que haya siquiera sugerido alguna participación mía”, afirmó a Radio ADN, agregando que tampoco hubo antecedentes que lo relacionaran con el robo de computadores ocurrido cuando era ministro.

El exsecretario de Estado aseguró que tampoco quienes lo denunciaron aportaron pruebas que sustentaran las acusaciones. “Ni los diputados que me imputaron el delito ni cualquier otra persona que haya ocupado políticamente este tema han aportado algún indicio o prueba”, sostuvo.

Jackson calificó la investigación como un intento de “asesinato de imagen política”, afirmando que se utilizó el sistema judicial para perjudicarlo públicamente. A su juicio, esa tesis quedó confirmada con la decisión del fiscal Cristián Aguilar de no perseverar en el procedimiento al no existir antecedentes que lo vincularan con alguna actividad ilícita.

La resolución del Ministerio Público será comunicada formalmente el próximo 21 de agosto ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta. La arista se originó tras una ampliación de querella presentada por diputados del Partido Republicano, quienes solicitaron investigar eventuales omisiones de control en los traspasos de recursos a fundaciones.

En tanto, Miguel Crispi también valoró el cierre de la causa y sostuvo que la investigación respondió a una “operación política” destinada a afectar al gobierno del expresidente Gabriel Boric y al Frente Amplio.