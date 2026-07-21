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Anuncian nuevo temporal con lluvia y viento en la zona central: este será el punto de máxima intensidad en Santiago

Un frente frío dejará precipitaciones entre Valparaíso y Biobío. Conoce acá los detalles del pronóstico.

Javier Méndez

Anuncian nuevo temporal con lluvia y viento en la zona central: este será el punto de máxima intensidad en Santiago

Un nuevo temporal con lluvia y viento se aproxima a la zona central de Chile, en medio de una semana marcada por el paso de sistemas frontales.

De acuerdo con Meteored, el evento estará asociado a un frente frío que dejará precipitaciones entre Valparaíso y Biobío, además de rachas de viento y un posterior descenso de las temperaturas.

Lluvia en Santiago: Cuándo será el momento de máxima intensidad la RM

El momento de mayor intensidad del nuevo sistema frontal será el jueves 23 de julio, jornada en que la baja presión se posicionará frente al litoral central.

En Santiago, ese día se esperan precipitaciones durante la jornada, con acumulados cercanos a los 10 milímetros y un ambiente marcadamente invernal. La temperatura máxima apenas llegaría a los 13 °C en el valle metropolitano.

La caída de agua también alcanzará otros puntos de la zona central. En Valparaíso se proyectan cerca de 9 mm, mientras que en Rancagua podrían caer alrededor de 12 mm en menos de 24 horas.

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Qué pasará antes y después del temporal

Durante este miércoles 22 de julio, Santiago, Valparaíso y O’Higgins tendrían una breve tregua, con cielos parcialmente nublados y sin precipitaciones importantes.

Distinto será el panorama hacia el centro-sur, donde todavía podrían registrarse lluvias asociadas a un sistema frontal en retirada, especialmente en sectores del Maule, Ñuble y Biobío.

Tras el peak del jueves, el viernes 24 de julio llegaría una nueva pausa meteorológica. En la capital y otras comunas de la zona centro se esperan cielos con nubosidad parcial y ausencia de lluvias relevantes.

El viento será uno de los factores importantes del sistema frontal, aunque las rachas más intensas no se concentrarían en Santiago.

Según el pronóstico, los vientos más fuertes podrían registrarse en la costa de Ñuble y Biobío, con rachas que podrían alcanzar hasta 80 km/h durante el jueves.

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