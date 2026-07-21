Suspensión de clases por lluvias: la alternativa que podría evitar perder días de aprendizaje, según expertos

Suspensión de clases por lluvias: discuten alternativa que podría evitar perder días de aprendizaje / Pablo Ovalle Isasmendi

Las suspensiones de clases provocadas por el intenso sistema frontal y el Estado de Catástrofe volvieron a instalar un debate que cada invierno cobra fuerza: ¿Cómo garantizar la continuidad del aprendizaje?

En ese contexto, la educación online aparece nuevamente como una alternativa para evitar que miles de estudiantes pierdan jornadas de clases debido a lluvias, inundaciones u otros eventos extremos.

Según datos del colegio online Brincus, actualmente más de 30 mil estudiantes en Chile rinden exámenes libres en sus plataformas que operan en el país.

Uno de los datos que más llama la atención es que el 72% de quienes optan por esta modalidad pertenece a enseñanza básica, con el fin de asegurar la continuidad del aprendizaje desde los primeros años escolares.

De esta forma, las recientes suspensiones provocadas por el sistema frontal reabrieron la discusión sobre la necesidad de contar con alternativas más flexibles para enfrentar las interrupciones que generan las emergencias.

Si bien la educación presencial sigue siendo el modelo predominante, especialistas sostienen que las herramientas digitales podrían transformarse en un complemento clave durante la emergencia.