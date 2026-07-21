Un DT chileno encuentra nuevo club en Europa: “Le damos la bienvenida a nuestro equipo”

Jorge “Potencia” Vargas, exdefensa chileno y actual entrenador, asumió un nuevo desafío en Italia, país donde dejó huella durante su etapa como jugador al defender las camisetas de clubes como Empoli, Reggina y Spezia.

A través de redes sociales, el estratega de 50 años fue oficializado como nuevo técnico del Vigor Lamezia, elenco que compite en la Serie D, la cuarta categoría del fútbol italiano.

“Nacido en Santiago de Chile en 1976, Vargas aporta una extraordinaria experiencia internacional y un profundo conocimiento del fútbol italiano, adquirido en más de 200 partidos como jugador en la Serie A (con Reggina, Empoli y Livorno) y como figura clave en la selección chilena", destacó el club en sus redes sociales.

“Como entrenador, ya ha demostrado gran carisma y solidez táctica, más recientemente con Pro Patria en su carrera profesional, y fue asistente técnico de Roberto Donadoni en el extranjero. Le damos la más cordial bienvenida y le deseamos una exitosa y fructífera trayectoria al frente de nuestro equipo", agregaron.

Esta será la segunda etapa de Jorge Vargas al mando del Vigor Lamezia, equipo al que ya dirigió en la temporada 2021-22. Como entrenador, “Potencia” también trabajó en el Aurora Reggio, entre 2017 y 2018, y en el Aurora Pro Patria 1919, entre 2022 y 2023.