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Un DT chileno encuentra nuevo club en Europa: “Le damos la bienvenida a nuestro equipo”

Jorge Vargas fue oficializado como nuevo entrenador del Vigor Lamezia, elenco de la Serie D de Italia.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

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Jorge “Potencia” Vargas, exdefensa chileno y actual entrenador, asumió un nuevo desafío en Italia, país donde dejó huella durante su etapa como jugador al defender las camisetas de clubes como Empoli, Reggina y Spezia.

A través de redes sociales, el estratega de 50 años fue oficializado como nuevo técnico del Vigor Lamezia, elenco que compite en la Serie D, la cuarta categoría del fútbol italiano.

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“Nacido en Santiago de Chile en 1976, Vargas aporta una extraordinaria experiencia internacional y un profundo conocimiento del fútbol italiano, adquirido en más de 200 partidos como jugador en la Serie A (con Reggina, Empoli y Livorno) y como figura clave en la selección chilena", destacó el club en sus redes sociales.

“Como entrenador, ya ha demostrado gran carisma y solidez táctica, más recientemente con Pro Patria en su carrera profesional, y fue asistente técnico de Roberto Donadoni en el extranjero. Le damos la más cordial bienvenida y le deseamos una exitosa y fructífera trayectoria al frente de nuestro equipo", agregaron.

Esta será la segunda etapa de Jorge Vargas al mando del Vigor Lamezia, equipo al que ya dirigió en la temporada 2021-22. Como entrenador, “Potencia” también trabajó en el Aurora Reggio, entre 2017 y 2018, y en el Aurora Pro Patria 1919, entre 2022 y 2023.

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