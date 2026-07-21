Solo el 6% de los jóvenes aspira a ser jefe: El fenómeno del “conscious unbossing” que reconfigura el mundo laboral
Un estudio revela que casi la mitad de las nuevas generaciones rechazaría una promoción para resguardar su salud mental.
El modelo tradicional de ascenso corporativo atraviesa una crisis sin precedentes entre las nuevas generaciones. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Gen Z & Millennials 2025 de Deloitte, apenas un 6% de los jóvenes aspira a ocupar cargos de alta dirección, mientras que más de la mitad evita de manera consciente asumir posiciones de mando medio.
En el caso chileno, la tendencia cobra especial fuerza: un 39% de los trabajadores jóvenes prioriza su bienestar y vida personal por sobre un ascenso, y un 43% asegura que rechazaría una promoción si esta llegara a comprometer su calidad de vida.
Revisa también
Esta conducta ha sido bautizada internacionalmente como conscious unbossing (o desvinculación consciente del poder). Lejos de responder a una falta de proactividad, el fenómeno refleja un cambio de paradigma donde los profesionales priorizan la especialización, el propósito y la salud mental por sobre el prestigio formal de una jefatura.
Para Pablo Fuenzalida, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y experto en transformación humana, el indicador no evidencia una generación desmotivada, sino una redefinición drástica del éxito laboral.
“Esta generación no dejó de querer crecer; dejó de creer que crecer significa necesariamente mandar. Durante décadas el único camino de desarrollo profesional fue vertical y hoy los jóvenes están construyendo otras formas de sentirse exitosos: dominar un oficio, tener impacto o sostener una vida que les haga sentido”, explica Fuenzalida, quien además preside Dinámicas Humanas y DhumanLab.
Según el especialista, el rechazo a la jefatura proviene de una evaluación objetiva del desgaste y las dinámicas asociadas a los mandos medios bajo los esquemas actuales, marcados por el aumento sostenido de casos de burnout.
“Ven el costo real, no el prestigio. Ven a alguien que absorbe la presión de arriba y las frustraciones de abajo, que responde por resultados que no siempre controla y que muchas veces perdió el vínculo humano con su equipo”, advierte el académico.
Para Fuenzalida, las nuevas generaciones crecieron observando el agotamiento de sus propios jefes y padres, concluyendo que ese tipo de ejercicio del poder no resulta deseable.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.