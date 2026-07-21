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Presidente Kast pide dar “sentido de urgencia” a la megarreforma ad portas de su aprobación total

El proyecto quedó pendiente de un solo artículo que deberá resolver una comisión mixta. El Gobierno espera una rápida aprobación para impulsar la reconstrucción.

Nelson Quiroz

20 de julio de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el sexto Consejo de Gabinete, que se realiza en el Salon Montt Varas del Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO

20 de julio de 2026 / SANTIAGO El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabeza el sexto Consejo de Gabinete, que se realiza en el Salon Montt Varas del Palacio de La Moneda. FOTO: SEBASTIÁN BELTRÁN GAETE /AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

En medio de la emergencia provocada por el sistema frontal que afecta al país, el Presidente José Antonio Kast realizó un llamado al Congreso para acelerar la tramitación de la megarreforma, luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara la mayor parte de los cambios introducidos por el Senado y dejara solo un artículo pendiente para ser resuelto en comisión mixta.

Desde la Delegación Presidencial de Copiapó, el Mandatario destacó el avance legislativo y sostuvo que la iniciativa es clave para enfrentar la reconstrucción y reactivar la economía.

“Las reformas de reconstrucción dieron un paso adelante. Dentro de las votaciones democráticas, uno de los puntos quedó para una comisión mixta, pero valoramos el paso que se ha dado en pro de aprobar esta reforma”, afirmó.

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El Presidente Kast manifestó su confianza en que la diferencia pendiente pueda resolverse rápidamente y emplazó a todos los sectores políticos a colaborar. “Espero la buena disposición de todos los sectores políticos para que ese punto que quedó pendiente se resuelva rápido. Apenas los parlamentarios sean citados, esperamos que se dé ese paso”, señaló.

Incluso, planteó que un eventual adelanto de la discusión legislativa sería beneficioso para el país. “Si se quisiera adelantar y los parlamentarios lo plantearan, también iría en beneficio de nuestra nación. Estas catástrofes requieren de todos nosotros unidos”, sostuvo.

El jefe de Estado argumentó que la aprobación definitiva de la reforma permitirá impulsar la inversión y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las emergencias. “Más inversión significa más trabajo y más recursos para el Estado de Chile, para poder ir en ayuda de las personas más necesitadas”, indicó.

Finalmente, recordó que el proyecto nació tras los incendios que afectaron a distintas zonas del país y pidió cerrar cuanto antes su tramitación. “Solicitarle respetuosamente a los parlamentarios que le pongamos sentido de urgencia a esta reforma. Está prácticamente aprobada, queda un solo punto, y que eso sea rápido, por la necesidad de ir en ayuda de nuestros compatriotas”, concluyó.

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