Nueva Comuna confirma suspensión de clases para este martes 21 de julio: Colegio de Profesores pide extender la medida

El Colegio de Profesoras y Profesores pidió al Gobierno ampliar la suspensión de clases para este martes 21 de julio, advirtiendo que las condiciones en numerosos establecimientos siguen siendo inseguras tras el sistema frontal y ante el pronóstico de un nuevo evento meteorológico que afectará a la zona centro-norte del país.

El presidente del gremio, Mario Aguilar, calificó como “un error” mantener el funcionamiento de colegios en regiones afectadas y sostuvo que las autoridades deben priorizar la seguridad por sobre el cumplimiento del calendario escolar.

“Hay colegios sin suministro eléctrico, con patios totalmente inundados y problemas de infraestructura, y sin embargo aparecen funcionando con normalidad. Eso simplemente no sirve”, afirmó.

El dirigente agregó que exponer a estudiantes, docentes y asistentes de la educación en establecimientos con filtraciones, árboles caídos o riesgos estructurales es “innecesario” e insistió en que el Ministerio de Educación debe escuchar a las comunidades educativas.

🔊 Colegio de Profesoras y Profesores cataloga de error el no suspender clases en todas las regiones afectadas por temporales e insiste en que las autoridades deben escuchar y proteger a las comunidades educativas.



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La petición coincide con decisiones adoptadas a nivel local. En Quillota, el alcalde Luis Mella confirmó la suspensión de clases para este martes en todos los establecimientos municipales de la RedQ, tras una evaluación del COGRID comunal que proyectó entre 50 y 80 milímetros de lluvia, fuertes vientos y la continuidad de trabajos para restablecer servicios básicos.

La autoridad precisó que ahora corresponde a la Seremi de Educación definir la situación de los colegios particulares y subvencionados.

Hasta ahora, el Mineduc solo había decretado la suspensión de clases para este lunes 20 de julio en 59 comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la comuna de San José de Maipo, en la Región Metropolitana, sin anunciar todavía una medida general para la jornada del martes.

También se informó la suspención de clases para la comuna de Ovalle, en la región de Coquimbo.

La Calera también suspenderá sus clases durante este martes.