Nuevas lluvias llegan a Santiago esta semana: potente sistema frontal traerá viento y nieve en Chile / Francisco Negroni

Un nuevo y potente sistema frontal ingresará a Chile durante la noche del miércoles 22 de julio y alcanzará su mayor intensidad el jueves 23.

El fenómeno dejará lluvias, nevadas, fuertes rachas de viento y oleaje de gran impacto en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico entregado por Meteored, 13 de las 16 regiones del país sentirán algún efecto asociado al frente, siendo calificado como “uno de los más potentes” de la semana.

¿Cuándo comenzarán las lluvias en Santiago?

Las precipitaciones llegarán a las regiones de Valparaíso y Metropolitana durante el jueves, con acumulaciones moderadas a abundantes. En Santiago, las lluvias podrían intensificarse durante la jornada, mientras que los vientos de mayor consideración se registrarían hacia el final del día.

El temporal también afectará con fuerza a la zona sur. Entre O’Higgins y Aysén, el viento norte alcanzaría inicialmente entre 70 y 90 km/h, aunque durante la tarde podría aumentar hasta los 100 o 110 km/h.

En la cordillera de Atacama se espera una intensificación de las nevadas desde la madrugada del jueves, condición que también se repetirá en sectores de Aysén.

Además, el sistema provocaría olas de gran impacto en el litoral del centro y sur, con riesgo para infraestructura costera ubicada en bahías abiertas hacia el norte.

La inestabilidad continuará durante el fin de semana, cuando al menos dos nuevos pulsos de precipitaciones cruzarán el país. Estos podrían dejar chubascos intensos y tormentas eléctricas en regiones del sur.