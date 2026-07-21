Suspensión de clases confirmada para este miércoles 22 de julio en Chile: revisa aquí las comunas sin actividades por lluvias
El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la medida preventiva por los efectos del sistema frontal. La decisión afecta a algunas aulas en las regiones más afectadas por las precipitaciones.
La suspensión de clases continuará este miércoles 22 de julio en algunas zonas de Chile, debido a las complicaciones provocadas por las lluvias del sistema frontal.
La medida fue informada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y busca resguardar a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y comunidades escolares frente a las dificultades generadas por las precipitaciones.
Supensión de clases este miércoles 22 de julio en Chile: comunas confirmadas
Para este miércoles, la suspensión de actividades se aplicará en las 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia del Huasco, en la Región de Atacama.
Revisa también:
En detalle, las comunas que pausarán sus actividades en las aulas son:
Región de Coquimbo
- La Serena
- Coquimbo
- Andacollo
- La Higuera
- Vicuña
- Paihuano
- Ovalle
- Combarbalá
- Monte Patria
- Punitaqui
- Río Hurtado
- Illapel
- Canela
- Los Vilos
- Salamanca
Región de Atacama
En la Provincia del Huasco, la medida regirá en:
- Vallenar
- Alto del Carmen
- Freirina
- Huasco
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