Suspensión de clases confirmada para este miércoles 22 de julio en Chile: revisa aquí las comunas sin actividades por lluvias

La suspensión de clases continuará este miércoles 22 de julio en algunas zonas de Chile, debido a las complicaciones provocadas por las lluvias del sistema frontal.

La medida fue informada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y busca resguardar a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y comunidades escolares frente a las dificultades generadas por las precipitaciones.

Supensión de clases este miércoles 22 de julio en Chile: comunas confirmadas

Para este miércoles, la suspensión de actividades se aplicará en las 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia del Huasco, en la Región de Atacama.

En detalle, las comunas que pausarán sus actividades en las aulas son:

Región de Coquimbo

La Serena

Coquimbo

Andacollo

La Higuera

Vicuña

Paihuano

Ovalle

Combarbalá

Monte Patria

Punitaqui

Río Hurtado

Illapel

Canela

Los Vilos

Salamanca

Región de Atacama

En la Provincia del Huasco, la medida regirá en: