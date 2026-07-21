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Suspensión de clases confirmada para este miércoles 22 de julio en Chile: revisa aquí las comunas sin actividades por lluvias

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la medida preventiva por los efectos del sistema frontal. La decisión afecta a algunas aulas en las regiones más afectadas por las precipitaciones.

Javier Méndez

Foto: Cedida. Ministerio de Educación.

Foto: Cedida. Ministerio de Educación. / Marcos Zegers

La suspensión de clases continuará este miércoles 22 de julio en algunas zonas de Chile, debido a las complicaciones provocadas por las lluvias del sistema frontal.

La medida fue informada por el Ministerio de Educación (Mineduc) y busca resguardar a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y comunidades escolares frente a las dificultades generadas por las precipitaciones.

Supensión de clases este miércoles 22 de julio en Chile: comunas confirmadas

Para este miércoles, la suspensión de actividades se aplicará en las 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia del Huasco, en la Región de Atacama.

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En detalle, las comunas que pausarán sus actividades en las aulas son:

Región de Coquimbo

  • La Serena
  • Coquimbo
  • Andacollo
  • La Higuera
  • Vicuña
  • Paihuano
  • Ovalle
  • Combarbalá
  • Monte Patria
  • Punitaqui
  • Río Hurtado
  • Illapel
  • Canela
  • Los Vilos
  • Salamanca

Región de Atacama

En la Provincia del Huasco, la medida regirá en:

  • Vallenar
  • Alto del Carmen
  • Freirina
  • Huasco

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